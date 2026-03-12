Η Miley Cyrus θα τιμηθεί με το Innovator Award στα βραβεία iHeartRadio 2026

Ο Alex Warren, ο οποίος θα τιμηθεί με το Breakthrough Artist of the Year Award - Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αναμένεται να είναι η πρώτη κοινή εμφάνιση των TLC, Salt-N-Pepa και En Vogue

Η Miley Cyrus πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο Innovator Award στη φετινή τελετή των «iHeartRadio Music Awards 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου στο Dolby Theater στο Hollywood. Η διάκριση Innovator Award απονέμεται σε καλλιτέχνες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ποπ κουλτούρας και της μουσικής βιομηχανίας. Με τη βράβευση αυτή, η Miley Cyrus προστίθεται σε μια λίστα σημαντικών ονομάτων που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν, όπως οι Pharrell Williams, Justin Timberlake, U2, Bruno Mars, Chance the Rapper, Alicia Keys, Taylor Swift, Beyoncé και Lady Gaga.

Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Ludacris, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του οικοδεσπότη για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια. Την παρουσίαση της τελετής είχε αναλάβει πέρυσι ο LL Cool J. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ludacris θα εμφανιστεί και στη σκηνή ως performer, ενώ θα τιμηθεί και ο ίδιος με το Landmark Award. Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε καλλιτέχνες των οποίων το έργο έχει επηρεάσει την ποπ κουλτούρα σε διάστημα πολλών δεκαετιών. Στο παρελθόν το βραβείο αυτό έχουν λάβει οι Green Day, TLC και Nelly.

Ο Ludacris μίλησε για την επιστροφή του ως παρουσιαστής της τελετής, δηλώνοντας «Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω ως παρουσιαστής των iHeartRadio Music Awards για να γιορτάσω και να εμφανιστώ μαζί με μερικούς από τους καλύτερους καλλιτέχνες της βιομηχανίας. Θα είναι μια βραδιά γεμάτη ξεχωριστές εμφανίσεις και απρόσμενες στιγμές που οι θαυμαστές θα λατρέψουν».

Τη δική του σημαντική διάκριση θα λάβει και ο Alex Warren, ο οποίος θα τιμηθεί με το Breakthrough Artist of the Year Award. Το βραβείο αναγνωρίζει την εντυπωσιακή άνοδο του καλλιτέχνη μέσα στον τελευταίο χρόνο. Το τραγούδι «Ordinary» του Alex Warren κατέκτησε την κορυφή του chart Billboard Hot 100 για 10 εβδομάδες, ενώ ο ίδιος κέρδισε το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη στα «MTV Video Music Awards» και ήταν υποψήφιος στην ίδια κατηγορία και στα βραβεία Grammy.

Στη σκηνή των «iHeartRadio Music Awards 2026» θα εμφανιστούν επίσης οι Lainey Wilson και RAYE, ενώ μια ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αναμένεται να είναι η πρώτη κοινή εμφάνιση των TLC, Salt-N-Pepa και En Vogue. Παράλληλα, στην τελετή θα απονειθούν και βραβεία που αφορούν βασικές κατηγορίες της μουσικής βιομηχανίας, όπως Label of the Year και Album of the Year σε διαφορετικά μουσικά είδη, μεταξύ των οποίων pop, country, alternative, rock, dance, hip-hop, R&B, Latin και regional Mexican.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, σημαντικό μέρος των βραβείων θα καθοριστεί από την ψήφο του κοινού. Οι ακροατές του iHeartRadio έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν σε αρκετές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων Favorite Broadway Debut, Favorite TikTok Dance, Favorite Debut Album, Best Lyrics, Best Music Video, Favorite On Screen, Favorite Tour Photographer, Favorite Soundtrack, Favorite Tour Style, Favorite Tour Tradition και Favorite K-pop Collab. Η διαδικασία ψηφοφορίας θα ολοκληρωθεί στις 19 Μαρτίου στις 23:59 ώρα Ειρηνικού.

