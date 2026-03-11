MAD Forum 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τη μουσική βιομηχανία και τα πνευματικά δικαιώματα

Η συζήτηση «Τεχνητή Νοημοσύνη, Μουσική και Δικαιώματα» στο πλαίσιο του MAD Forum 2026 εστίασε στις επιπτώσεις της AI στον τρόπο που δημιουργείται, αναπαράγεται και διαχειρίζεται η μουσική. Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν πώς η τεχνολογία μεταμορφώνει τη δημιουργική διαδικασία, αλλά και πώς εγείρονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, αποζημίωσης και προστασίας των δημιουργών σε μια εποχή όπου τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ολοένα και πιο προσιτά.

Η συζήτηση, που συντόνισε ο Γκυ Κριέφ, Partner στην Big Pi Ventures, συγκέντρωσε ειδικούς από τη μουσική βιομηχανία, την τεχνολογία και τη νομική επιστήμη. Οι ομιλητές εξέτασαν πώς η εκπαίδευση των μοντέλων AI επηρεάζει το περιεχόμενο που παράγεται, πώς μπορούν να προστατευτούν τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και ποιες πολιτικές και τεχνολογικές λύσεις μπορούν να εξασφαλίσουν μια ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και την ηθική της μουσικής δημιουργίας.

Λούκα Κατσέλη: Η νομική διάσταση της AI στη μουσική

Η Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και Γενική Διευθύντρια της ΕΔΕΜ ανέλυσε τις νομικές προεκτάσεις της χρήσης της AI στην εκπαίδευση μουσικών μοντέλων. Τόνισε ότι η εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης με προστατευμένα έργα χωρίς άδεια εγείρει σημαντικά ερωτήματα για τα πνευματικά δικαιώματα, ενώ η σωστή διαχείριση και η δίκαιη αποζημίωση των δημιουργών είναι καθοριστική για τη βιωσιμότητα της μουσικής βιομηχανίας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δημιουργικότητα υπάρχει, δημιουργός δεν ξέρω αν θα υπάρχει. Το θέμα είναι αν μπορούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για να μπορέσει να ζήσει και να αναπτυχθεί ένας δημιουργός».

Χρήστος Σταϊκούρας: Η πολιτική και ρυθμιστική προσέγγιση

Ο βουλευτής και καθηγητής Χρηματοοικονομικής ανέλυσε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις προκλήσεις που αυτή θέτει για τη ρύθμιση της AI στη μουσική. Τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική μουσική και δημιουργική οικονομία, και η πολιτική οφείλει να βρει τρόπους προστασίας των δημιουργών χωρίς να περιορίζει την καινοτομία. Παράλληλα, επισήμανε ότι η αποζημίωση για τη χρήση δεδομένων εκπαίδευσης ή για την τελική παραγωγή αποτελεί επείγον ζήτημα: «Φαίνεται ότι θα υπάρχει μείωση εσόδων κατά 25% στους μουσικούς δημιουργούς, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος ότι πιθανότατα το 82% των δημιουργών δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει κάποιο live μέχρι το 2027».

Robbert Baruch: Η βιομηχανία μουσικής και τα πνευματικά δικαιώματα

Ο Αντιπρόεδρος Δημοσίων Υποθέσεων της Universal Music Group επισήμανε ότι η AI μπορεί να αναπαράγει μοτίβα και στυλ μουσικής, γεγονός που θέτει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και την ηθική της χρήσης. Τόνισε ότι η βιομηχανία έχει ήδη αντιμετωπίσει την ψηφιοποίηση και την πειρατεία, αλλά η AI αποτελεί μια νέα πρόκληση που απαιτεί ξεκάθαρη στρατηγική προστασίας των δημιουργών: «Στην εταιρεία μας ψάχνουμε αληθινές ιστορίες και αληθινά ταλέντα. Το πρόβλημα με την ΑΙ είναι ότι βασίζεται σε κλεμμένα κομμάτια. Δεν είμαστε αντίθετοι με αυτή τη νέα τεχνολογία απλά πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά και στα προβλεπόμενα νομικά πλαίσια».

Αλέξανδρος Ελευθεριάδης και Ευγενία Μπόζου: Η τεχνολογία και η πολιτική των εταιρειών

Οι δύο ομιλητές ανέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται και αξιοποιείται στη μουσική δημιουργία. Ο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης εξήγησε ότι η AI απορροφά μοτίβα και δομές από υπάρχουσα μουσική χωρίς να αποθηκεύει τα ίδια τα έργα και παρουσίασε ένα κομμάτι που δημιούργησε ο ίδιος μέσω του Suno, ειδικά για τη συζήτηση, δείχνοντας στην πράξη πώς η τεχνολογία μπορεί να συμμετάσχει στη δημιουργική διαδικασία. Από την πλευρά της, η Ευγενία Μπόζου τόνισε τη σημασία της ρύθμισης και της πολιτικής καθοδήγησης, ώστε η AI να λειτουργεί συμπληρωματικά με τους δημιουργούς και να διασφαλίζει τη δίκαιη αναγνώριση του έργου: «Είναι πολύ σημαντικό ένα κομμάτι που έχει δημιουργηθεί με AI να φέρει την αντίστοιχη ένδειξη, έτσι ώστε να φαίνεται ότι δεν είναι ανθρώπινη παραγωγή. Έτσι γίνεται πιο δίκαιο το παιχνίδι».

Η πρόκληση για το μέλλον της μουσικής

Στη συζήτηση αναδείχθηκε ότι η AI μπορεί να διευκολύνει την παραγωγή και να μειώσει τον τεχνικό φόρτο των καλλιτεχνών, αλλά η αυθεντική δημιουργία παραμένει ανθρώπινη. Η πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι να βρουν τρόπους ρύθμισης που θα προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα, θα διασφαλίζουν δίκαιη αποζημίωση και παράλληλα θα αφήνουν χώρο για καινοτομία και δημιουργικότητα. Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η επιτυχής ενσωμάτωση της AI στη μουσική απαιτεί συνδυασμό νομικών, οικονομικών και τεχνικών λύσεων.

