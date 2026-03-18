TV 18.03.2026

Άγιος Έρωτας: Ανατροπές και επικίνδυνα σχέδια στο αποψινό επεισόδιο

Εξελίξεις γεμάτες ένταση στο αποψινό επεισόδιο, με συγκρούσεις, αποκαλύψεις και κινήσεις που μπορεί να φέρουν την πτώση του Παύλου
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι εξελίξεις κορυφώνονται στο αποψινό επεισόδιο, καθώς οι σχέσεις δοκιμάζονται και τα μυστικά αρχίζουν να αποκαλύπτονται. Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις, ενώ κάποια σχέδια φαίνεται πως μπορούν να αλλάξουν οριστικά την πορεία των γεγονότων.

Ο Αντρέας ενημερώνει τη Θάλεια για την πρόθεση του Παύλου να της επιστρέψει την περιουσία της και να αποδεχτεί το διαζύγιο, μια εξέλιξη που ανοίγει νέο κεφάλαιο στις μεταξύ τους ισορροπίες. Την ίδια στιγμή, ο Παύλος συνοδεύει τη Σοφία στο Δρομοκαΐτειο με σκοπό να τη βοηθήσει να αποδράσει, όμως μια απρόσμενη κίνησή του δημιουργεί πολλά ερωτήματα.

Παράλληλα, η Χλόη ζητά από τον πατέρα Νικόλαο να πάνε μαζί στην Αθήνα, θέλοντας να σταματήσουν το σχέδιο του πατέρα της πριν να είναι αργά. Ο πατέρας Νικόλαος, από την πλευρά του, προτείνει κάτι στον Νικηφόρο που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στην πτώση του Παύλου.

Την ίδια ώρα, ο Γεράσιμος βιώνει την απόρριψη της Δώρας και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση όταν ο Βαζούρας, κατ’ εντολήν του Μαρκόπουλου, αποφασίζει να του δώσει ένα σκληρό «μάθημα».

Τέλος, ο Κυριάκος ανακοινώνει στην Ελένη πως ο Ηλίας έφυγε εκτάκτως για την Αθήνα, αιφνιδιάζοντάς τη παράλληλα με μια κίνηση που δεν περίμενε. Και ενώ η Δώρα προσπαθεί να εξηγήσει τη στάση της στον Αργύρη, εκείνος δείχνει βαθιά πληγωμένος, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το αν η μεταξύ τους σχέση μπορεί να επουλωθεί.

