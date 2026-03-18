Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Απρόσμενες συναντήσεις και εντάσεις στο αποψινό επεισόδιο

Η οικογενειακή σειρά του Alpha TV, Μπαμπά, σ’ αγαπώ, επιστρέφει απόψε στις 21:00 με ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές, απρόσμενες συναντήσεις και στιγμές που θα δοκιμάσουν τις σχέσεις των πρωταγωνιστών. Οι τρεις μπαμπάδες της ιστορίας βρίσκονται ξανά μπροστά σε καταστάσεις που φέρνουν ένταση αλλά και χιούμορ, αποδεικνύοντας πως η οικογενειακή ζωή δεν είναι ποτέ απλή.

Στο επεισόδιο με τίτλο «Όρια», μια αιφνιδιαστική άφιξη έρχεται να αναστατώσει τα πάντα. Η Μαίρη, την οποία υποδύεται η Ελένη Σακκά, κάνει ξαφνική εμφάνιση στο σπίτι του Ηρακλή και η παρουσία της προκαλεί ένταση στη σχέση του με την Τζένη. Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης παλεύει να σώσει τη δουλειά του, αναζητώντας μια λύση που ίσως τελικά περνά μέσα από την ειλικρίνεια.

Παράλληλα, η Βιργινία και η Στέλλα συναντιούνται για μια συζήτηση που αφορά το μέλλον της σχέσης τους με τον Νίκο, αλλά και τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει το μωρό που τις ενώνει ως οικογένεια. Την πιο δύσκολη στιγμή όμως φαίνεται να τη ζει ο Νίκος, όταν καλείται να γνωρίσει για πρώτη φορά το αγόρι της κόρης του, μια συνάντηση που μπορεί να εξελιχθεί απρόβλεπτα.

Θα καταφέρει η Τζένη να καταλάβει αν η Μαίρη έχει πράγματι βλέψεις για τον Ηρακλή ή μήπως αντιδρά υπερβολικά; Θα χειριστεί ο Νίκος με ψυχραιμία τη γνωριμία με τον Γιάννη ή θα οδηγηθεί ξανά σε μπελάδες; Και θα καταφέρει τελικά ο Δημήτρης να χαρεί το περίφημο σπέσιαλ από την καντίνα του Ηρακλή ή η μέρα του θα συνεχίσει να πηγαίνει στραβά;

Οι απαντήσεις έρχονται στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», σε μια βραδιά γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και οικογενειακές ανατροπές.

