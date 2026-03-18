Η Chloé Zhao σχολιάζει την ακύρωση της Buffy: «Δεν με εξέπληξε η απόφαση»

Η Chloé Zhao τονίζει ότι προτεραιότητα ήταν η πιστότητα στην αρχική σειρά και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον του project

Η Chloé Zhao τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με την ακύρωση της νέας σειράς «Buffy New Sunnydale», εκφράζοντας μια στάση αποδοχής και ψυχραιμίας απέναντι στην απόφαση της πλατφόρμας Hulu να μην προχωρήσει το project. Η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτης, η οποία είχε αναλάβει ρόλο εκτελεστικής παραγωγού και τη σκηνοθεσία του πιλοτικού επεισοδίου, βρέθηκε στην τελετή των 98ων Βραβείων Oscar στις 15 Μαρτίου 2026 και κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από την πολυαναμενόμενη επανεκκίνηση της δημοφιλούς σειράς.

Διάβασε επίσης: Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»

Η σειρά «Buffy New Sunnydale» θα σηματοδοτούσε την επιστροφή της Sarah Michelle Gellar στον εμβληματικό ρόλο της Buffy, αυτή τη φορά δίπλα σε έναν νέο χαρακτήρα που θα ενσάρκωνε η Ryan Kiera Armstrong. Ωστόσο, η Hulu αποφάσισε τελικά να μην συνεχίσει την παραγωγή, απογοητεύοντας τους θαυμαστές που ανέμεναν την επιστροφή του σύμπαντος.

Η Chloé Zhao δήλωσε ότι «δεν με εξέπληξε» η απόφαση, επισημαίνοντας παράλληλα τη δημιουργική διαδικασία που προηγήθηκε. Όπως ανέφερε, «είχα μια απίστευτη εμπειρία με τη Sarah Michelle Gellar και με όλη την ομάδα και το καστ. Πάνω από όλα, βλέπουμε τους εαυτούς μας ως θεματοφύλακες της αρχικής σειράς».

Η ίδια υπογράμμισε ότι «η προτεραιότητά μας ήταν πάντα να παραμείνουμε πιστοί στη σειρά και στους θαυμαστές της. Τα πράγματα συμβαίνουν για κάποιον λόγο και εμείς κρατάμε ανοιχτή την καρδιά μας και υποδεχόμαστε το άγνωστο για το πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτό».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μεταφοράς του project σε άλλη πλατφόρμα, η Chloé Zhao περιορίστηκε να επαναλάβει ότι «υποδεχόμαστε το άγνωστο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλά χωρίς να δώσει σαφή κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιλοτικό επεισόδιο δεν θεωρήθηκε πλήρως επιτυχημένο, ενώ εκφράστηκαν αμφιβολίες για το κατά πόσο η δημιουργική προσέγγιση της Chloé Zhao ταίριαζε με το ύφος της σειράς. Παράλληλα, υπήρξαν συζητήσεις για πιθανές αλλαγές στο project, ακόμη και λίγες ημέρες πριν από την τελική απόφαση.

Η Hulu, αν και εγκατέλειψε τη συγκεκριμένη εκδοχή, φαίνεται να διατηρεί το ενδιαφέρον της για το σύμπαν της Buffy, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μιας νέας προσέγγισης με διαφορετική δημιουργική ομάδα στο μέλλον.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της σειράς με άλλη μορφή, ενώ η στάση της Chloé Zhao δείχνει ότι το project, παρά την αναστολή του, εξακολουθεί να διατηρεί δημιουργικές προοπτικές.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Fran Drescher για Timothée Chalamet: «Ο θαυμασμός μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή»

