Η Fran Drescher για Timothée Chalamet: «Ο θαυμασμός μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή»

Η Fran Drescher σχολίασε τη συζήτηση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Timothée Chalamet για τις παραστατικές τέχνες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Fran Drescher υπερασπίστηκε δημόσια τον Timothée Chalamet μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις του ηθοποιού σχετικά με το μπαλέτο και την όπερα. Η ηθοποιός της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς «The Nanny» μίλησε για το ζήτημα κατά την παρουσία της στο πάρτι προβολής των Βραβείων Oscar που διοργάνωσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα Elton John AIDS Foundation.

Η Fran Drescher, η οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Timothée Chalamet στην ταινία «Marty Supreme», εκτίμησε ότι τα λόγια του ηθοποιού πιθανότατα παρερμηνεύθηκαν. Όπως δήλωσε στο E! News «Τον θεωρώ πραγματικά έναν πολύ γλυκό και ευγενικό άνθρωπο, οπότε πιστεύω ότι ίσως ένιωσε λίγο υπερβολικά άνετα και μίλησε απερίσκεπτα».

Διάβασε επίσης: Όσκαρ 2026: Η Misty Copeland βάζει τον Chalamet στη θέση του με έναν χορό που έγινε viral

Η Fran Drescher τόνισε επίσης ότι ο Timothée Chalamet έχει μεγαλώσει σε περιβάλλον στενά συνδεδεμένο με τις τέχνες και ότι η σχέση του με την καλλιτεχνική δημιουργία είναι βαθιά. Όπως ανέφερε «Προέρχεται από οικογένεια καλλιτεχνών και έχει έρθει σε επαφή με τις καλές τέχνες σε όλη του τη ζωή, οπότε γνωρίζοντάς τον δεν πιστεύω πραγματικά ότι ήθελε να ακουστούν έτσι τα λόγια του».

Η Fran Drescher υπογράμμισε ότι η συζήτηση που προέκυψε μπορεί να λειτουργήσει και ως μάθημα για τον 30χρονο ηθοποιό σχετικά με τη δημόσια έκθεση που συνοδεύει τη φήμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως σημείωσε «Ζεις και μαθαίνεις. Είναι νέος και βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο θαυμασμός που δέχεσαι μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή. Οι άνθρωποι μπορούν να σε αποθεώνουν αλλά και να στραφούν εναντίον σου με την ίδια ευκολία».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η εμπειρία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία εξέλιξης. Όπως είπε «Αν μπορούμε να το μετατρέψουμε σε μια ευκαιρία για να εξελιχθούμε και να μάθουμε, τότε άξιζε να συμβεί».

Το θέμα σχολιάστηκε και κατά τη διάρκεια της τελετής των Βραβείων Oscar 2026. Ο παρουσιαστής Conan O’Brien αναφέρθηκε με χιούμορ στην υπόθεση κατά τον εναρκτήριο μονόλογό του. Ο Conan O’Brien απευθυνόμενος στο κοινό μέσα στο Dolby Theatre σχολίασε «Η ασφάλεια είναι εξαιρετικά αυστηρή απόψε. Μου είπαν ότι υπάρχουν ανησυχίες για επιθέσεις τόσο από την κοινότητα της όπερας όσο και από την κοινότητα του μπαλέτου». Ο Timothée Chalamet παρακολουθούσε την τελετή καθισμένος δίπλα στην σύντροφό του Kylie Jenner και αντέδρασε με γέλια στο σχόλιο του παρουσιαστή.

Διάβασε επίσης: Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στα Όσκαρ – Με άδεια χέρια έφυγε ο Timothée Chalamet

Ο Timothée Chalamet δίνει μια πρώτη γεύση από το Dune Part Three

Ο λόγος που οι stars μετά τα Oscars καταλήγουν σε μπεργκεράδικο

Το ένα μπουκάλι μετά το άλλο…  τα σκουπίδια κάνουν πάρτι μετά τα Όσκαρ

Η Shonda Rhimes σχεδιάζει νέο spinoff του Bridgerton

Το Sentimental Value χαρίζει στη Νορβηγία το πρώτο της Oscar διεθνούς ταινίας

Η Jessie Buckley κερδίζει το Oscar και όλη η Ιρλανδία πανηγυρίζει

Ο Sean Penn απουσίαζε από τα Όσκαρ καθώς είχε συνάντηση με τον Zelenskyy

Το απίστευτο επίτευγμα του Sean Penn στα Oscar που ελάχιστοι έχουν καταφέρει

Το ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ που καθηλώνει τους θεατές στο Netflix

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ