Η Fran Drescher για Timothée Chalamet: «Ο θαυμασμός μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή»

Η Fran Drescher υπερασπίστηκε δημόσια τον Timothée Chalamet μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις του ηθοποιού σχετικά με το μπαλέτο και την όπερα. Η ηθοποιός της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς «The Nanny» μίλησε για το ζήτημα κατά την παρουσία της στο πάρτι προβολής των Βραβείων Oscar που διοργάνωσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα Elton John AIDS Foundation.

Η Fran Drescher, η οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Timothée Chalamet στην ταινία «Marty Supreme», εκτίμησε ότι τα λόγια του ηθοποιού πιθανότατα παρερμηνεύθηκαν. Όπως δήλωσε στο E! News «Τον θεωρώ πραγματικά έναν πολύ γλυκό και ευγενικό άνθρωπο, οπότε πιστεύω ότι ίσως ένιωσε λίγο υπερβολικά άνετα και μίλησε απερίσκεπτα».

Η Fran Drescher τόνισε επίσης ότι ο Timothée Chalamet έχει μεγαλώσει σε περιβάλλον στενά συνδεδεμένο με τις τέχνες και ότι η σχέση του με την καλλιτεχνική δημιουργία είναι βαθιά. Όπως ανέφερε «Προέρχεται από οικογένεια καλλιτεχνών και έχει έρθει σε επαφή με τις καλές τέχνες σε όλη του τη ζωή, οπότε γνωρίζοντάς τον δεν πιστεύω πραγματικά ότι ήθελε να ακουστούν έτσι τα λόγια του».

Η Fran Drescher υπογράμμισε ότι η συζήτηση που προέκυψε μπορεί να λειτουργήσει και ως μάθημα για τον 30χρονο ηθοποιό σχετικά με τη δημόσια έκθεση που συνοδεύει τη φήμη.

Όπως σημείωσε «Ζεις και μαθαίνεις. Είναι νέος και βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο θαυμασμός που δέχεσαι μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή. Οι άνθρωποι μπορούν να σε αποθεώνουν αλλά και να στραφούν εναντίον σου με την ίδια ευκολία».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η εμπειρία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία εξέλιξης. Όπως είπε «Αν μπορούμε να το μετατρέψουμε σε μια ευκαιρία για να εξελιχθούμε και να μάθουμε, τότε άξιζε να συμβεί».

Το θέμα σχολιάστηκε και κατά τη διάρκεια της τελετής των Βραβείων Oscar 2026. Ο παρουσιαστής Conan O’Brien αναφέρθηκε με χιούμορ στην υπόθεση κατά τον εναρκτήριο μονόλογό του. Ο Conan O’Brien απευθυνόμενος στο κοινό μέσα στο Dolby Theatre σχολίασε «Η ασφάλεια είναι εξαιρετικά αυστηρή απόψε. Μου είπαν ότι υπάρχουν ανησυχίες για επιθέσεις τόσο από την κοινότητα της όπερας όσο και από την κοινότητα του μπαλέτου». Ο Timothée Chalamet παρακολουθούσε την τελετή καθισμένος δίπλα στην σύντροφό του Kylie Jenner και αντέδρασε με γέλια στο σχόλιο του παρουσιαστή.

