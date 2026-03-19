Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026
Ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον έλαβε χώρα στο MAD Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Τεχνόπολη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κορυφαίων επιχειρήσεων, ειδικών και φορέων.

Μεταξύ άλλων, το Forum αποτέλεσε βήμα ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και τον ρόλο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η δεύτερη θεματική ενότητα, με τίτλο «Νέοι και Απαγορεύσεις: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα», επικεντρώθηκε στη σχέση των νέων με προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η συζήτηση ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετούν αποτελεσματικές πρακτικές προστασίας των ανηλίκων, σύγχρονους μηχανισμούς ελέγχου και στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης.

Η Dr. Νάνση Βέρρα, Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Allwyn στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στους κινδύνους που προκύπτουν από την έλλειψη αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου σε κλάδους όπως τα τυχερά παίγνια, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία αποτελεσματικής εποπτείας μπορεί να έχει αρνητικές κοινωνικές συνέπειες. «Τα τυχερά παιχνίδια μπορεί να έχουν βλαβερές συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο, όταν δεν υπάρχει αυστηρή ρύθμιση και εποπτεία από τον αρμόδιο ρυθμιστή, αλλά και όταν οι πάροχοι δεν τηρούν το πλαίσιο και δεν λαμβάνουν μέτρα αυτορρύθμισης» τόνισε.

Παράλληλα, η κυρία Βέρρα επεσήμανε ότι το Υπεύθυνο Παιχνίδι και ιδιαίτερα η προστασία των ανηλίκων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Allwyn, η οποία υλοποιεί μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη στρατηγική σε αυτόν τον τομέα. «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας. Υιοθετούμε ένα πλέγμα εργαλείων και μηχανισμών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο παίκτης παίζει με έναν υγιή, λελογισμένο και υπεύθυνο τρόπο. Ίσως έχετε δει την τελευταία καμπάνια της εταιρείας μας, η οποία απευθύνεται ειδικά στην GenZ , περνώντας ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: Το όριο δεν είναι περιορισμός, αλλά δύναμη», σχολίασε σχετικά.

Ειδικά σε σχέση με την προστασία των ανηλίκων και την ασφάλεια των νέων, η Allwyn θα υλοποιήσει το “Project Parenting”, μια νέα, στοχευμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για γονείς. Όπως μάλιστα σημείωσε η κυρία Βέρρα, η εταιρεία πραγματοποιεί επισκέψεις σε πανεπιστήμια, με στόχο την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των νέων, καθώς και ειδικές ενημερωτικές δράσεις σε μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της νέας γενιάς.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον παράνομο τζόγο, ο οποίος αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την κοινωνία και το Κράτος. Σύμφωνα με την κυρία Βέρρα, ο παράνομος τζόγος έχει σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς δεν τηρείται κανένας κανόνας Υπεύθυνου Παιχνιδιού, κανένα ηλικιακό όριο, ούτε φυσικά όρια χρόνου ενασχόλησης και απωλειών. Στη βάση αυτή, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος εθισμού – και ειδικά για τους νέους και τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Παράλληλα, όπως τονίστηκε, πλήγμα ύψους 400 εκατ. ευρώ ετησίως δέχονται και τα έσοδα του κράτους από τα παράνομα τυχερά παιχνίδια.

