Screen News 17.03.2026

Ο Timothée Chalamet δίνει μια πρώτη γεύση από το Dune Part Three

Ο Timothée Chalamet επιστρέφει ως Paul Atreides στην τρίτη ταινία του Denis Villeneuve με φόντο την αναμέτρηση με το «Avengers Doomsday» στις αίθουσες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Timothée Chalamet αποκάλυψε την πρώτη εικόνα από το «Dune Part Three», σηματοδοτώντας την έναρξη της τελικής φάσης της επικής τριλογίας επιστημονικής φαντασίας του Denis Villeneuve.

Ο Timothée Chalamet μοιράστηκε το πρώτο στιγμιότυπο μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την επιστροφή του στον ρόλο του Paul Atreides. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου 2026, όπου αναμένεται να βρεθεί απέναντι στο «Avengers Doomsday» σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές αναμετρήσεις της χρονιάς.

Στο «Dune Part Two» του 2024, σε σενάριο των Denis Villeneuve και Jon Spaihts, ο Timothée Chalamet ενσάρκωσε εκ νέου τον Paul Atreides, έναν ηγετικό και προφητικό χαρακτήρα που συνεχίζει την πορεία του στον επικίνδυνο πλανήτη Arrakis μαζί με τη μητέρα του Lady Jessica, την οποία υποδύεται η Rebecca Ferguson.

Ο Paul Atreides ενώνεται με τους Fremen και αναπτύσσει σχέση με την Chani, ρόλο που ερμηνεύει η Zendaya, ενώ μαζί αντιστέκονται στην κυριαρχία του οίκου Harkonnen. Η ιστορία κορυφώνεται με την επικράτηση του Paul Atreides και την έναρξη μιας μεγάλης σύγκρουσης απέναντι στους Μεγάλους Οίκους.

Η δεύτερη ταινία εισήγαγε νέους χαρακτήρες στο κινηματογραφικό σύμπαν, με τον Austin Butler στον ρόλο του Feyd Rautha Harkonnen, την Florence Pugh ως Princess Irulan, κόρη του Emperor Shaddam IV τον οποίο υποδύεται ο Christopher Walken, και τη Léa Seydoux ως Lady Margot. Παράλληλα, η Anya Taylor Joy εμφανίστηκε ως η μελλοντική εκδοχή της Alia.

Σύμφωνα με τον Denis Villeneuve, το «Dune Part Three» θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στους χαρακτήρες που παρουσιάστηκαν στο δεύτερο μέρος, ενώ θα επιστρέψουν και οι Josh Brolin στον ρόλο του Gurney Halleck και Jason Momoa στον ρόλο του Duncan Idaho. Στην τρίτη ταινία προστίθεται επίσης ο Robert Pattinson στον ρόλο του Scytale.

Η νέα ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Frank Herbert, που κυκλοφόρησε το 1969, και αναμένεται να ολοκληρώσει την κινηματογραφική αφήγηση του Denis Villeneuve.

Ο Denis Villeneuve είχε δηλώσει ήδη από το 2023 ότι «υπάρχει το όνειρο για μια τρίτη ταινία και για μένα θα είχε απόλυτη λογική», επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να ολοκληρώσει την ιστορία.

Από την πλευρά του, ο συνθέτης Hans Zimmer είχε αποκαλύψει ότι η προετοιμασία για το τρίτο μέρος είχε ξεκινήσει ήδη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Dune Part Two», σημειώνοντας ότι «όταν ο Denis ήρθε τη δεύτερη ημέρα των γυρισμάτων και άφησε το ‘Dune Messiah’ στο γραφείο μου, κατάλαβα πού κατευθυνόμαστε και ότι δεν έχουμε τελειώσει».

Το «Dune Part Two» σημείωσε μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 714.000.000 δολάρια παγκοσμίως και κερδίζοντας 2 Oscar από συνολικά 5 υποψηφιότητες, ενισχύοντας τις προσδοκίες για το φινάλε της τριλογίας.

