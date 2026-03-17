Ο James Hetfield έκανε υποβρύχια πρόταση γάμου πλάι σε καρχαρίες Παρασκευή και 13

Ο James Hetfield των Metallica ανακοίνωσε τον αρραβώνα του μέσω Instagram μετά από μια πρωτότυπη πρόταση στη θάλασσα

Ο James Hetfield ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με την Adriana Gillett, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο για να της κάνει πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια υποβρύχιας κατάδυσης. Ο frontman των Metallica έκανε υποβρύχια κατάδυση με την αγαπημένη του και ενώ βρίσκονταν στο βυθό της θάλασσας, περιτριγυρισμένοι από φαλαινοκαρχαρίες, έβγαλε ένα αδιάβροχο πλακάτ και της ζήτησε σε γάμο. Φυσικά, η Adriana Gillett απάντησε θετικά στην πρόταση του James Hetfield κι έτσι το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο James Hetfield σημείωσε ότι «είπε ναι», ενώ η Adriana Gillett δημοσίευσε την ίδια εικόνα στον δικό της λογαριασμό. Η Adriana Gillett περιέγραψε την εμπειρία ως «την καλύτερη έκπληξη στο ταξίδι γενεθλίων», συμπληρώνοντας ότι «κολυμπήσαμε με φαλαινοκαρχαρίες Παρασκευή και 13 με την πιο μοναδική, ξεχωριστή και ρομαντική πρόταση γάμου που θα μπορούσε να φανταστεί ένας Ιχθύς. Σε μια θάλασσα γεμάτη ψάρια, βρήκαμε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έφερε κοντά».

Ο γάμος αυτός θα αποτελέσει τον δεύτερο για τον James Hetfield, ο οποίος το 2022 υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τη Francesca Hetfield, έπειτα από 25 χρόνια κοινής πορείας. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει 3 παιδιά, την Cali, τη Marcella και τον Castor.

Παράλληλα με τις προσωπικές εξελίξεις, ο James Hetfield προετοιμάζεται για μια εκτεταμένη σειρά εμφανίσεων των Metallica στο Sphere στο Las Vegas. Η residency με τίτλο «Life Burns Faster» θα περιλαμβάνει 24 συναυλίες από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027.

Σε σχετική ανάρτηση, οι Metallica ανέφεραν ότι «είμαστε βαθιά ευγνώμονες για την απίστευτη ανταπόκριση στη νέα μας residency στο Sphere στο Las Vegas. Είμαστε πραγματικά εντυπωσιασμένοι και δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα βρεθούμε στη σκηνή για 24 μοναδικές βραδιές χάρη σε εσάς».

Ο Lars Ulrich πρόσθεσε ότι «αυτή η residency μάς δίνει την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με το κοινό μας σε ένα ζωντανό περιβάλλον. Ανυπομονούμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο σε λίγους μήνες και είμαστε ενθουσιασμένοι που ανεβαίνουμε σε ένα νέο επίπεδο».

Ο James Hetfield φαίνεται να διανύει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, συνδυάζοντας προσωπικές στιγμές ευτυχίας με νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις.

Δες κι αυτό…