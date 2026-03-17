17.03.2026

O Tiny Jackal στο MAD Forum 2026: «Ποτέ η hip hop δεν ήταν αντιεμπορική»

O Tiny Jackal στο MAD Forum 2026 εξηγεί πώς τα κοινωνικά ορόσημα και η ευκολία της τεχνολογίας καθόρισαν τη ραπ σκηνή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η συζήτηση με τίτλο «Το Φαινόμενο της Ελληνικής Urban & Underground Rap» στο MAD Forum 2026 έδωσε βήμα σε ανθρώπους που έζησαν τη σκηνή από τη γέννησή της. Ο Tiny Jackal, hip hop artist και υπεύθυνος Artist & Event Management, κατέθεσε μια σημαντική μαρτυρία για το πώς η μουσική αυτή, ενώ ήταν «εμπορική από πάντα» ως προς τις φιλοδοξίες της, χρειάστηκε να περάσει μέσα από σκληρά κοινωνικά γεγονότα για να γίνει ευρέως αποδεκτή.

Ο Tiny Jackal υπενθύμισε ότι η hip hop κοινότητα αντανακλά πάντα την εποχή της. Αναφέρθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και σε κομβικές στιγμές όπως η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013, η οποία, όπως εξήγησε, απενοχοποίησε το είδος στα μάτια της κοινής γνώμης. «Ο Παύλος μπήκε μετά τη δολοφονία του μέσα σε όλα τα σπίτια της Ελλάδας», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη μετάβαση από την εποχή που ο κόσμος τους αντιμετώπιζε ως «εξωγήινους» με φαρδιά παντελόνια, στη σημερινή καθολική αποδοχή.

Tiny Jackal, Hip Hop Artist – Artist & Event Management/ ΦΩΤΟ: Akim Tsatsoulis

Περνώντας στο παρόν, ο καλλιτέχνης υπογράμμισε τη διπλή όψη της τεχνολογικής προόδου. Αν και σήμερα είναι εξαιρετικά εύκολο για τον καθένα να δισκογραφήσει, να κάνει παραγωγές και βιντεοκλίπ με ένα κινητό και ελάχιστα χρήματα, αυτή ακριβώς η ευκολία δημιουργεί μια νέα δυσκολία: «Είναι εύκολο να κάνει κάποιος μουσική, αλλά δύσκολο να ξεχωρίσεις κιόλας. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν όλοι».

Για τον Tiny Jackal, η ψηφιακή αφθονία και οι εφαρμογές των «τριών ευρώ» δίνουν σε όλους τα εργαλεία να υπάρχουν, όμως η πραγματική πρόκληση παραμένει η ικανότητα του καλλιτέχνη να διακριθεί μέσα σε έναν ωκεανό πληροφορίας. Στην Urban σκηνή του 2026, η τεχνολογία είναι ο δρόμος, αλλά το περιεχόμενο και η ιστορία πίσω από τον στίχο παραμένουν αυτά που δίνουν το τελικό στίγμα.

