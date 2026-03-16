Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες όταν αφήνουν το κατοικίδιο μόνο στο σπίτι

Με μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά μας και λίγη προετοιμασία, μπορούμε να κάνουμε την απουσία μας πολύ πιο εύκολη για τον τετράποδο φίλο μας

Για πολλούς ανθρώπους, τα κατοικίδια είναι πραγματικά μέλη της οικογένειας. Σκύλοι, γάτες και άλλα ζώα συντροφιάς γεμίζουν το σπίτι με ζωή και χαρά. Ωστόσο, λόγω δουλειάς, υποχρεώσεων ή καθημερινών δραστηριοτήτων, είναι συχνό να χρειάζεται να τα αφήσουμε μόνα τους για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα. Σε αυτό το σημείο, πολλοί ιδιοκτήτες κάνουν ένα σημαντικό λάθος χωρίς καν να το συνειδητοποιούν: φεύγουν από το σπίτι απότομα, χωρίς να προετοιμάσουν σωστά το κατοικίδιό τους για την απουσία τους.

Για τα περισσότερα ζώα, ειδικά για τους σκύλους, η παρουσία του ανθρώπου τους είναι πολύ σημαντική. Όταν ο ιδιοκτήτης φεύγει ξαφνικά ή δημιουργεί έντονη συναισθηματική φόρτιση πριν την αναχώρηση, το κατοικίδιο μπορεί να αισθανθεί άγχος ή ανασφάλεια. Αυτό συχνά οδηγεί σε συμπεριφορές όπως γάβγισμα, κλάμα, καταστροφή αντικειμένων ή έντονη ανησυχία μέσα στο σπίτι.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι ότι πολλοί άνθρωποι αποχαιρετούν υπερβολικά το κατοικίδιό τους πριν φύγουν. Το χαϊδεύουν συνεχώς, του μιλούν με έντονη συναισθηματική φόρτιση ή προσπαθούν να το καθησυχάσουν λέγοντας φράσεις όπως «θα γυρίσω σύντομα». Παρόλο που γίνεται από αγάπη, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να κάνει το ζώο να αντιληφθεί ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει και να αγχωθεί ακόμη περισσότερο.

Αντίθετα, οι ειδικοί προτείνουν μια πιο ήρεμη και φυσική προσέγγιση. Όταν πρόκειται να φύγεις από το σπίτι, προσπάθησε να κρατήσεις τη διαδικασία όσο πιο απλή και ουδέτερη γίνεται. Φόρεσε τα παπούτσια σου, πάρε τα πράγματά σου και βγες από το σπίτι χωρίς μεγάλη φασαρία ή έντονες αντιδράσεις. Με τον καιρό, το κατοικίδιο θα συνηθίσει ότι η αποχώρησή σου είναι κάτι φυσιολογικό και προσωρινό.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι η προετοιμασία του χώρου πριν φύγεις. Πολλοί ιδιοκτήτες ξεχνούν να αφήσουν αρκετά ερεθίσματα στο ζώο τους, με αποτέλεσμα να βαριέται. Η βαρεμάρα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ένα κατοικίδιο μπορεί να αρχίσει να μασάει αντικείμενα, να γρατζουνά έπιπλα ή να κάνει ζημιές στο σπίτι.

Μια καλή λύση είναι να αφήσεις παιχνίδια που μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο του, ειδικά παιχνίδια που κρύβουν λιχουδιές ή απαιτούν λίγη σκέψη για να πάρει την ανταμοιβή. Με αυτόν τον τρόπο το ζώο παραμένει απασχολημένο για αρκετή ώρα και δεν αισθάνεται τόσο έντονα την απουσία σου.

Επίσης, είναι σημαντικό το κατοικίδιο να έχει καλύψει τις βασικές του ανάγκες πριν μείνει μόνο του. Για παράδειγμα, ένας σκύλος καλό είναι να έχει βγει βόλτα πριν φύγεις από το σπίτι, ώστε να έχει εκτονώσει την ενέργειά του. Ένα ζώο που έχει κινηθεί, έχει παίξει και έχει φάει είναι πολύ πιο πιθανό να ξεκουραστεί ήρεμα όσο λείπεις. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε το περιβάλλον του σπιτιού. Άφησε πάντα διαθέσιμο καθαρό νερό και φρόντισε ο χώρος να είναι ασφαλής. Αν υπάρχουν αντικείμενα που μπορεί να καταστραφούν ή να είναι επικίνδυνα, καλύτερα να τα απομακρύνεις πριν φύγεις.

