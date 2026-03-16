Living 16.03.2026

Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες όταν αφήνουν το κατοικίδιο μόνο στο σπίτι

Με μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά μας και λίγη προετοιμασία, μπορούμε να κάνουμε την απουσία μας πολύ πιο εύκολη για τον τετράποδο φίλο μας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για πολλούς ανθρώπους, τα κατοικίδια είναι πραγματικά μέλη της οικογένειας. Σκύλοι, γάτες και άλλα ζώα συντροφιάς γεμίζουν το σπίτι με ζωή και χαρά. Ωστόσο, λόγω δουλειάς, υποχρεώσεων ή καθημερινών δραστηριοτήτων, είναι συχνό να χρειάζεται να τα αφήσουμε μόνα τους για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα. Σε αυτό το σημείο, πολλοί ιδιοκτήτες κάνουν ένα σημαντικό λάθος χωρίς καν να το συνειδητοποιούν: φεύγουν από το σπίτι απότομα, χωρίς να προετοιμάσουν σωστά το κατοικίδιό τους για την απουσία τους.

Για τα περισσότερα ζώα, ειδικά για τους σκύλους, η παρουσία του ανθρώπου τους είναι πολύ σημαντική. Όταν ο ιδιοκτήτης φεύγει ξαφνικά ή δημιουργεί έντονη συναισθηματική φόρτιση πριν την αναχώρηση, το κατοικίδιο μπορεί να αισθανθεί άγχος ή ανασφάλεια. Αυτό συχνά οδηγεί σε συμπεριφορές όπως γάβγισμα, κλάμα, καταστροφή αντικειμένων ή έντονη ανησυχία μέσα στο σπίτι.

Διάβασε επίσης: Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στη βόλτα του σκύλου τους

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι ότι πολλοί άνθρωποι αποχαιρετούν υπερβολικά το κατοικίδιό τους πριν φύγουν. Το χαϊδεύουν συνεχώς, του μιλούν με έντονη συναισθηματική φόρτιση ή προσπαθούν να το καθησυχάσουν λέγοντας φράσεις όπως «θα γυρίσω σύντομα». Παρόλο που γίνεται από αγάπη, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να κάνει το ζώο να αντιληφθεί ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει και να αγχωθεί ακόμη περισσότερο.

Αντίθετα, οι ειδικοί προτείνουν μια πιο ήρεμη και φυσική προσέγγιση. Όταν πρόκειται να φύγεις από το σπίτι, προσπάθησε να κρατήσεις τη διαδικασία όσο πιο απλή και ουδέτερη γίνεται. Φόρεσε τα παπούτσια σου, πάρε τα πράγματά σου και βγες από το σπίτι χωρίς μεγάλη φασαρία ή έντονες αντιδράσεις. Με τον καιρό, το κατοικίδιο θα συνηθίσει ότι η αποχώρησή σου είναι κάτι φυσιολογικό και προσωρινό.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι η προετοιμασία του χώρου πριν φύγεις. Πολλοί ιδιοκτήτες ξεχνούν να αφήσουν αρκετά ερεθίσματα στο ζώο τους, με αποτέλεσμα να βαριέται. Η βαρεμάρα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ένα κατοικίδιο μπορεί να αρχίσει να μασάει αντικείμενα, να γρατζουνά έπιπλα ή να κάνει ζημιές στο σπίτι.

Μια καλή λύση είναι να αφήσεις παιχνίδια που μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο του, ειδικά παιχνίδια που κρύβουν λιχουδιές ή απαιτούν λίγη σκέψη για να πάρει την ανταμοιβή. Με αυτόν τον τρόπο το ζώο παραμένει απασχολημένο για αρκετή ώρα και δεν αισθάνεται τόσο έντονα την απουσία σου.

Επίσης, είναι σημαντικό το κατοικίδιο να έχει καλύψει τις βασικές του ανάγκες πριν μείνει μόνο του. Για παράδειγμα, ένας σκύλος καλό είναι να έχει βγει βόλτα πριν φύγεις από το σπίτι, ώστε να έχει εκτονώσει την ενέργειά του. Ένα ζώο που έχει κινηθεί, έχει παίξει και έχει φάει είναι πολύ πιο πιθανό να ξεκουραστεί ήρεμα όσο λείπεις. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε το περιβάλλον του σπιτιού. Άφησε πάντα διαθέσιμο καθαρό νερό και φρόντισε ο χώρος να είναι ασφαλής. Αν υπάρχουν αντικείμενα που μπορεί να καταστραφούν ή να είναι επικίνδυνα, καλύτερα να τα απομακρύνεις πριν φύγεις.

Διάβασε επίσης: 3 σπιτικές συνταγές για λιχουδιές που θα λατρέψει ο σκύλος σου

Δες επίσης

Γρήγορο και χορταστικό banana bread χωρίς βούτυρο και ζάχαρη

5 σημάδια που δείχνουν ότι δεν πίνεις νερό

Πώς το «αργό σκούπισμα» γίνεται η λύση απέναντι στις αλλεργίες

Αν ανήκεις σε αυτά τα 4 ζώδια, ετοιμάσου για το απόλυτο χάος τις επόμενες εβδομάδες

Κρήτη-Σύρος: Οι κορυφαίοι ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026

Η Doja Cat μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με τη διαταραχή οριακής προσωπικότητας

Αυτά τα απλά βήματα θα σε βοηθήσουν να επαναφέρεις τον επιδερμικό σου φραγμό

Αυτά τα 4 outfits θα σου χαρίσουν τα πιο ανοιξιάτικα vibes

Η Anne Hathaway και η Anna Wintour έφεραν το The Devil Wears Prada στα Όσκαρ 2026

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ