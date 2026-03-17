Ο Harry Styles λανσάρει ανδρική σειρά μόδας και γίνεται viral (video)

Ο Harry Styles επέστρεψε στο «Saturday Night Live» στις 14 Μαρτίου 2026, αναλαμβάνοντας διπλό ρόλο ως παρουσιαστής και μουσικός καλεσμένος, σε μια εμφάνιση που συνδύασε τη σάτιρα με τη μουσική του παρουσία. Στο πλαίσιο της εκπομπής, ο Harry Styles πρωταγωνίστησε σε ένα χιουμοριστικό σκετς με τίτλο «Harry for Him», στο οποίο παρουσίασε μια υποτιθέμενη ανδρική σειρά μόδας σε συνεργασία με την εταιρεία Target. Μέσα από το σκετς, ο Harry Styles επιχείρησε να μεταφέρει το εκκεντρικό προσωπικό του στυλ στον «μέσο άνδρα», με εμφανή δόση αυτοσαρκασμού.

Στην αρχή του σκετς, ο Harry Styles δηλώνει ότι «για χρόνια τραβάω τα βλέμματα με το τολμηρό και γεμάτο αυτοπεποίθηση στυλ μου και αμέτρητες γυναίκες μου λένε ότι το ντύσιμο των συζύγων τους είναι βαρετό και θα ήθελαν να μοιάζουν περισσότερο με εμένα. Τώρα, αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα». Ο ίδιος προσθέτει ότι «συνεργάστηκα με την Target για να αναδημιουργήσω μερικές από τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις μου για τον καθημερινό άνδρα σε μια τιμή που μπορεί να αντέξει. Harry for Him, από τον Harry Styles. Εγώ τα υποστήριξα αυτά τα looks και τώρα μπορείτε κι εσείς».

Κατά τη διάρκεια του σκετς, μέλη του καστ του «Saturday Night Live», μεταξύ των οποίων οι Ben Marshall, James Austin Johnson, Andrew Dismukes, Mikey Day, Kam Patterson, Marcello Hernández και Kenan Thompson, δοκίμασαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις του Harry Styles. Η αντίθεση ανάμεσα στην άνεση του Harry Styles και την αμηχανία των ηθοποιών αποτέλεσε τον βασικό άξονα του χιούμορ.

Ο Ben Marshall, φορώντας μια πολύχρωμη ολόσωμη φόρμα, σχολίασε ότι «δεν είμαι καθόλου πεπεισμένος. Όταν βλέπεις εμένα δίπλα στον Harry, η απάντηση είναι σίγουρα όχι», εκφράζοντας τη δυσκολία προσαρμογής στο ιδιαίτερο στυλ του καλλιτέχνη.

Αντίστοιχα, ο James Austin Johnson, αναφερόμενος σε εμφάνιση του Harry Styles από το Met Gala του 2019, σημείωσε ότι «όταν το φόρεσε ο Harry, η σύζυγός μου είπε ότι είναι η επιτομή της κομψής αρρενωπότητας. Όταν το φόρεσα εγώ, μου είπε ότι μοιάζω με έναν κατά συρροή δολοφόνο που φορά τα ρούχα μιας γυναίκας».

Ο Harry Styles παρενέβη για να καθησυχάσει τον James Austin Johnson, λέγοντάς του ότι «δείχνεις εντυπωσιακός», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η σειρά περιλαμβάνει και πιο καθημερινές επιλογές.

Ο Andrew Dismukes, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση με παγιέτες, ανέφερε ότι «όταν το φόρεσε ο Harry σε μια απονομή βραβείων, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Όταν το φόρεσα εγώ στον αγώνα μπάσκετ του 12χρονου γιου μου, οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Κάποιοι μου είπαν ότι δείχνω απαίσια και άλλοι να πάω σπίτι να αλλάξω».

Το σκετς περιλάμβανε και άλλες χαρακτηριστικές εμφανίσεις του Harry Styles, μεταξύ των οποίων και η εμφάνιση εμπνευσμένη από τον «The Wizard of Oz», την οποία είχε φορέσει στη σκηνή του Madison Square Garden το 2021.

Πέρα από το κωμικό μέρος, ο Harry Styles άνοιξε την εκπομπή με έναν αυτοσαρκαστικό μονόλογο, στον οποίο αναφέρθηκε στην περίοδο αποχής του από τη μουσική σκηνή. Στη συνέχεια, ερμήνευσε τραγούδια από το νέο του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», σηματοδοτώντας τη νέα του δισκογραφική περίοδο.

Η εμφάνιση του Harry Styles επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ικανότητά του να ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική και την περφόρμανς, ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα του ως καλλιτέχνη που συνδυάζει το στιλ με την αυτογνωσία και το χιούμορ.

