O John Galliano επιστρέφει ξανά στη μόδα και συνεργάζεται με τη Zara

Ο John Galliano συνεργάζεται με τη Zara για δύο χρόνια και φέρνει τη μοναδική του αισθητική σε κομμάτια high street
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο John Galliano επιστρέφει δυναμικά στον κόσμο της μόδας μέσα από μια ιστορική συνεργασία με τη Zara, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ισπανικό κολοσσό του high street. Μετά από 2 χρόνια δημιουργικής αποχής και έχοντας αφήσει παγκόσμιο στίγμα με την Artisanal συλλογή του για τη Maison Margiela το 2024, ο Βρετανός σχεδιαστής αναλαμβάνει να επαναπροσδιορίσει τη σχεδιαστική ταυτότητα της Zara, εξετάζοντας τα αρχεία του brand και δημιουργώντας ρούχα που ξεπερνούν φύλα και εποχές.

Η συνεργασία, διάρκειας 2 ετών, αναμένεται να αποδώσει την πρώτη συλλογή τον Σεπτέμβριο, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να αποκτήσει κομμάτια υψηλής αισθητικής μέσα από μια πλατφόρμα μαζικής μόδας.

Η προσέγγιση του Galliano είναι σχεδόν αρχιτεκτονική, με έμφαση στη φόρμα, τις αναλογίες και τον πειραματισμό με υλικά, δημιουργώντας ρούχα που συνδυάζουν κομψότητα, καινοτομία και διαχρονικότητα. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Zara να ανεβάσει το brand σε πιο premium επίπεδο, προσφέροντας fashion-forward και υψηλότερης ποιότητας προϊόντα σε ένα κοινό που αναζητά κάτι ανάμεσα στη μαζική και την πολυτελή μόδα.

Ο σχεδιαστής, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του σε οίκους όπως Dior και Maison Margiela, φέρνει τώρα την ίδια δημιουργικότητα και τολμηρή αισθητική σε μια πλατφόρμα προσβάσιμη σε εκατομμύρια ανθρώπους. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να φέρει νέες προοπτικές στη μόδα του high street, μεταμορφώνοντας το καθημερινό ντύσιμο σε μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και καινοτομίας.

Αυτή η «τρίτη πράξη» στη δημιουργική πορεία του Galliano επιτρέπει πειραματισμό χωρίς περιορισμούς, ενώ ταυτόχρονα φέρνει τη σχεδιαστική του υπογραφή σε μια πλατφόρμα με παγκόσμια εμβέλεια. Το αποτέλεσμα υπόσχεται να συνδυάζει την καλλιτεχνική φαντασία με την καθημερινή πρακτικότητα, προσφέροντας κομμάτια που μπορούν να αγαπηθούν από διαφορετικές γενιές και στυλ.

Κεντρική Εικίνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

