Μουσικά Νέα 17.03.2026

Ο Drake στέλνει μήνυμα σε fan και πυροδοτεί φήμες για νέο album

Ο Drake επικοινώνησε με τον θαυμαστή του, Dylan Garcia, μέσω Instagram και άφησε να εννοηθεί ότι έρχονται νέα κομμάτια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Drake προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν επικοινώνησε προσωπικά με έναν θαυμαστή του, μετά την απήχηση που γνώρισαν τα βίντεό του που ανέλυαν τα τραγούδια του. Ο Dylan Garcia έγινε viral μέσα από τη σειρά βίντεο «Explaining Drake songs to my girlfriend», στα οποία εξηγεί στίχους, αναφορές και αντιπαραθέσεις από τη δισκογραφία του Drake, ενώ συνομιλεί με τη σύντροφό του. Τα βίντεο συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, με το πρώτο να ξεπερνά τις 2.000.000 προβολές μέσα σε λίγες ημέρες.

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles λανσάρει ανδρική σειρά μόδας και γίνεται viral (video)

Η απρόσμενη εξέλιξη ήρθε όταν ο Drake έστειλε προσωπικό μήνυμα στον Dylan Garcia μέσω Instagram. Στο μήνυμα, όπως το δημοσίευσε ο ίδιος, αναφέρεται ότι «έρχονται νέες αναλύσεις Dylan», μια φράση που ερμηνεύτηκε ως σαφής υπαινιγμός για νέα μουσική.

Ο Dylan Garcia αποκάλυψε επίσης ότι ο Drake τον ακολούθησε στην πλατφόρμα, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από την επικοινωνία τους. Όταν η σύντροφός του, Char, τον ρώτησε για το νόημα του μηνύματος, ο Dylan Garcia απάντησε ότι «σημαίνει πως ετοιμάζει νέο άλμπουμ και θα έχουμε νέο υλικό για ανάλυση».

Η δημοτικότητα των βίντεο συνεχίζει να αυξάνεται, με ένα από τα πιο πρόσφατα reels, που αφορά το τραγούδι «What Did I Miss?», να ξεπερνά τις 4.000.000 προβολές.

Drake Billboard
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παρέμβαση του Drake και η άμεση επαφή του με τον Dylan Garcia επιβεβαιώνουν τη στενή σχέση που διατηρεί με το κοινό του, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις προσδοκίες για την επόμενη δισκογραφική του κίνηση.

Διάβασε επίσης: Η Doja Cat μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με τη διαταραχή οριακής προσωπικότητας

Δες επίσης

Οι BTS επιστρέφουν μετά από 4 χρόνια και το πρώτο trailer προκαλεί φρενίτιδα

Η Katy Perry «τυλίγεται» στις φλόγες σε video που προκαλεί ανησυχία

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθετεί τη Rosalía στο La Perla (video)

Εσθονός καλλιτέχνης παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για το Ferto του Ακύλα

Το «10» του TOQUEL πρωταγωνιστεί στις πλατφόρμες streaming

Ο Νίκος Στεφανάκης στο MAD Forum 2026: «Το ανοιχτό διαδίκτυο βοήθησε τη rap να προχωρήσει»

Η Rosalía αλλάζει τα δεδομένα και ανεβάζει τον πήχη της pop με το νέο της show

Ο Harry Styles λανσάρει ανδρική σειρά μόδας και γίνεται viral (video)

Ο Saske στο MAD Forum 2026: «Το κοινό καταλαβαίνει όταν εκφράζεις το δικό σου vision»

