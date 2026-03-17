Μουσικά Νέα 17.03.2026

Οι BTS επιστρέφουν μετά από 4 χρόνια και το πρώτο trailer προκαλεί φρενίτιδα

Στο πρώτο trailer του «BTS The Return» οι BTS μιλούν ανοιχτά για την πίεση της επιστροφής και το νέο τους ξεκίνημα μετά από 4 χρόνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι BTS πραγματοποιούν την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους με το ντοκιμαντέρ «BTS The Return», το οποίο θα προβληθεί από το Netflix, 4 χρόνια μετά την ανακοίνωση της παύσης των δραστηριοτήτων τους.

Στο πρώτο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα, τα 7 μέλη του συγκροτήματος, οι RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook, μιλούν για τις προκλήσεις της επανένωσης και της επιστροφής στη σκηνή σε μια μουσική βιομηχανία που έχει αλλάξει σημαντικά κατά την απουσία τους. Ο RM επισημαίνει ότι «οι τάσεις αλλάζουν κάθε σεζόν. Το να μένεις στάσιμος δεν είναι επιλογή και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που μας κάνει BTS», υπογραμμίζοντας τη διαρκή ανάγκη εξέλιξης.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τα μέλη από το στούντιο έως τις πρόβες και από τη Seoul έως το Los Angeles, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στη δημιουργική διαδικασία και στη δυναμική της ομάδας κατά την επανένωσή της.

Παρά την εμφανή πίεση, το τρέιλερ αποκαλύπτει και τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή στη μουσική και στις ζωντανές εμφανίσεις. Ο Jimin δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «επιστρέψαμε επιτέλους εκεί που ανήκουμε», αποτυπώνοντας το συναίσθημα της επανεκκίνησης.

Οι BTS είχαν ανακοινώσει το 2022 μια εκτεταμένη παύση δραστηριοτήτων, προκειμένου τα μέλη να επικεντρωθούν σε προσωπικά projects αλλά και να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Παρότι η παύση είχε χαρακτηριστεί ως αορίστου διάρκειας, το συγκρότημα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής.

Ο J-Hope είχε δηλώσει τότε ότι «πιστεύω πως αυτή η αλλαγή είναι απαραίτητη για εμάς αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό για τους BTS να ξεκινήσουν το δεύτερο κεφάλαιο της πορείας τους», προαναγγέλλοντας τη νέα φάση της καριέρας τους.

Η επιστροφή αυτή επιβεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2026, με την ανακοίνωση του 5ου στούντιο άλμπουμ «Arirang», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου 2026.

Παράλληλα, οι BTS συνεργάζονται με το Netflix για την παραγωγή του ντοκιμαντέρ αλλά και για μια μεγάλη ζωντανή συναυλία επιστροφής. Η συναυλία με τίτλο «BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG» θα μεταδοθεί από την Gwanghwamun Square στη Seoul στις 21 Μαρτίου 2026, αποτελώντας την πρώτη πλήρη εμφάνιση του συγκροτήματος μετά το 2022.

Το ντοκιμαντέρ «BTS The Return», σε σκηνοθεσία του Bao Nguyen και παραγωγή των This Machine και HYBE, καταγράφει τη διαδικασία επανασύνδεσης των μελών και τη δημιουργία νέας μουσικής, σχεδόν 5 χρόνια μετά την τελευταία τους κοινή δραστηριότητα.

Η πρεμιέρα του έχει προγραμματιστεί αποκλειστικά στο Netflix για τις 27 Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της σύγχρονης ποπ σκηνής.

