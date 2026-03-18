Σούπερ Ήρωες: Η νέα κωμική σειρά του ANT1 που κάνει το σούπερ μάρκετ… πεδίο γέλιου

Η νέα κωμική σειρά «Σούπερ Ήρωες» έρχεται να προσθέσει άφθονο γέλιο στο πρόγραμμα του ANT1, κάνοντας πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 20:00. Από εκείνη την ημέρα και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, οι τηλεθεατές θα ταξιδεύουν στον απρόβλεπτο κόσμο ενός σούπερ μάρκετ όπου η καθημερινότητα μετατρέπεται σε κωμική περιπέτεια.

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκεται το SUPER, ένα κατάστημα που έχει τα πάντα: απαιτητικά αφεντικά, πελάτες με εξωφρενικές απαιτήσεις και μια ομάδα εργαζομένων που μοιάζουν εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Μέσα από τις βάρδιες, τις μικρές και μεγάλες δυσκολίες της δουλειάς και τα απρόοπτα της καθημερινότητας, θα δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη «οικογένεια» που θα ανακαλύψει ότι για να αντέξεις στη δουλειά, αλλά και στη ζωή, χρειάζεσαι πραγματικά δυνάμεις σούπερ ήρωα.

Βασίλης Μεταξάς – Το μεγάλο αφεντικό (Γιάννης Μπέζος)

Στα χαρτιά είναι ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ, στην ψυχή όμως παραμένει ένας παραδοσιακός μπακάλης. Καταφερτζής, χαλαρός και λίγο κομπιναδόρος, ο Βασίλης είναι ο εργοδότης που θέλει υπερωρίες χωρίς πληρωμή και τα μισά ένσημα. Η ιστορία του ξεκινά από το παλιό μπακάλικο της οικογένειάς του, το οποίο μετατράπηκε σε υποκατάστημα της αλυσίδας SUPER. Μετά το διαζύγιό του κράτησε μόνο το κατάστημα στο Κολωνάκι και από τότε προσπαθεί να το διαχειριστεί, όχι πάντα με επιτυχία. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν αποφασίζει να κάνει διευθυντή τον ίδιο του τον γιο.

Δημήτρης – James – Metaxas – Το Golden Boy (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος)

Λίγο νεόπλουτος, λίγο κακομαθημένος και με υπερβολική αυτοπεποίθηση, ο Δημήτρης είναι ο νέος διευθυντής του SUPER. Με σπουδές Οικονομικών στο εξωτερικό και γεμάτος corporate θεωρίες, θέλει να φέρει «νέα εποχή» στο μαγαζί: αυτόματα ταμεία, οικολογικές σακούλες, βραβεία υπαλλήλου του μήνα και κάθε πιθανή καινοτομία. Ωστόσο, οι ιδέες του συχνά κάνουν τη ζωή των εργαζομένων πιο δύσκολη, ενώ η δυναμική Χαριστέλλα είναι από τους λίγους ανθρώπους που δεν εντυπωσιάζονται από τον ρόλο του.

Ρένα Κυριακάκη – Η παλιά καραβάνα (Ζωή Ρηγοπούλου)

Η βασίλισσα του μανάβικου εδώ και δεκαετίες, η Ρένα είναι δυναμική, πεισματάρα και λίγο γκρινιάρα. Με καταγωγή από την Κρήτη, διοικεί το τμήμα της με αυστηρότητα και δεν διστάζει να βάλει στη θέση τους τόσο τους πελάτες όσο και τα αφεντικά. Αν και συχνά δείχνει σκληρή, στην πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη δουλειά και την ανεξαρτησία του.

Αντώνης Τούμπας – Ο πρωτάρης (Βασίλης Ντάρμας)

Ο νέος υπάλληλος του μανάβικου έρχεται από τη Σύρο με όνειρο να γίνει σεναριογράφος. Ευαίσθητος, ευγενικός και γεμάτος καλή διάθεση, προσπαθεί να προσαρμοστεί στην απαιτητική καθημερινότητα του καταστήματος. Παρά τις δυσκολίες, καταφέρνει να κερδίσει τους πελάτες και τους συναδέλφους του, αναπτύσσοντας ιδιαίτερη σχέση με τη Ρένα.

Έφη Τσερένι – Η γυναίκα «λάστιχο» (Κατερίνα Πατσιανή)

Υπεύθυνη ταμείων και υποδοχής, η Έφη προσπαθεί καθημερινά να ισορροπήσει ανάμεσα στη δουλειά και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Ήρθε μικρή από την Αλβανία στην Ελλάδα και ονειρευόταν να γίνει σεφ, όμως η ζωή την οδήγησε στο ταμείο του SUPER. Παρόλα αυτά, με οργανωτικότητα και δύναμη, κρατά το κατάστημα σε τάξη.

Σταυρούλα Θεοδωσοπούλου – Η ψυχή του μαγαζιού (Ελεάνα Στραβοδήμου)

Εξωστρεφής, αυθόρμητη και πάντα ενημερωμένη για τα πάντα, η Σταυρούλα είναι ταμίας και αυτοανακηρυγμένη «υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων». Λατρεύει το κουτσομπολιό, τα ζώδια και τις συζητήσεις με τους πελάτες. Πίσω όμως από το μπρίο της κρύβει και τις δικές της ευαισθησίες.

Περικλής Τσαμπαρδούκας – Ο «βασιλιάς» των τυριών (Σταύρος Μαρκάλας)

Θρασύς, ξερόλας και συχνά απρόσεκτος, ο Περικλής εργάζεται στο τμήμα τυριών και δεν χάνει ευκαιρία να πιάσει κουβέντα με τους πελάτες. Μεγάλη του αδυναμία η μητέρα του, ο ΠΑΟΚ και η μουσική του Νίκος Οικονομόπουλος που ακούγεται συχνά από το ηχειάκι του.

Χαριστέλλα Τριανταφύλλου – Η «βασίλισσα» του μπαλτά (Νατάσα Εξηνταβελώνη)

Εντυπωσιακή, δυναμική και αυστηρή, η Χαριστέλλα εργάζεται στο κρεοπωλείο του SUPER. Παρότι είναι vegan και δεν αγαπά ιδιαίτερα το κρέας, βρέθηκε στη δουλειά αυτή για να στηρίξει την οικογένειά της. Δεν σηκώνει μύγα στον μπαλτά της και δεν αφήνει κανέναν να την υποτιμήσει.

Ζαχαρίας Γιακουμέλος – Η κολώνα της αποθήκης (Αλέξανδρος Ζουριδάκης)

Ήρεμος, υπομονετικός και οργανωτικός, είναι ο άνθρωπος που κρατά την αποθήκη σε απόλυτη τάξη. Προτιμά μια απλή και ήσυχη ζωή, όμως οι ιδιαίτεροι συνάδελφοί του συχνά τον βάζουν σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Σπύρος Καβαζίδης – Ο «Τσε Γκεβάρα» της αποθήκης (Αινείας Τσαμάτης)

Αυθόρμητος και λίγο επαναστάτης, ο Σπύρος εργάζεται στην αποθήκη και συχνά συγκρούεται με τα αφεντικά για τα εργασιακά δικαιώματα. Παρά την ατημέλητη εικόνα του, έχει μεγάλη καρδιά και κάνει τα πάντα για την κόρη του και τους συναδέλφους του.

Δες κι αυτό…