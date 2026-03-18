Οι ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ (Weekend Rebels)

Μία από τις ταινίες που αγαπήσαμε περισσότερο στο Φεστιβάλ έρχεται επιτέλους στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες!

Οι ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: Η ταινία που άνοιξε το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, πέρσι, παρουσιάζει με τρυφερότητα και χιούμορ την καθημερινότητα μιας οικογένειας με παιδί στο φάσμα του αυτισμού και το ταξίδι ενός πατέρα να κατανοήσει πραγματικά τον κόσμο του γιου του!

ΣΥΝΟΨΗ

Ο 10χρονος Τζέισον υπόσχεται στον μπαμπά του να προσπαθήσει να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον αν εκείνος τον βοηθήσει να βρει ποια είναι η αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα. Υπάρχει όμως ένα… catch. Για να αποφασίσει, θα πρέπει πρώτα να δει και τις 56 ομάδες της πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης κατηγορίας της Γερμανίας να παίζουν. Ζωντανά!

Το ταξίδι που ξεκινά από γήπεδο σε γήπεδο και από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο σταδιακά μετατρέπεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, μια διαδρομή κατανόησης, αποδοχής και σύνδεσης. Και αμέτρητων γκολ.

Τρυφερή, αστεία και βαθιά ανθρώπινη, η ταινία μιλά για τη διαφορετικότητα με τρόπο φωτεινό και απελευθερωτικό. Για τους μικρούς και μεγάλους επαναστάτες της διπλανής πόρτας.

Μια ταινία για όλες τις οικογένειες

