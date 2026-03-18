EVENTS 18.03.2026

Ημισκούμπρια & Παύλος Παυλίδης στο Release Athens 2026!

Το Release Athens 2026 έχει και φέτος ξεχωριστές βραδιές αφιερωμένες στην ελληνική μουσική, δύο shows στην Πλατεία Νερού που δεν θα ξεχαστούν εύκολα: ένα θρυλικό reunion και μια σπουδαία επιστροφή.
Mad.gr

 

30 χρόνια Επιτυχίες – Ημισκούμπρια Anniversary Live

Σάββατο 20 Ιουνίου – Πλατεία Νερού

Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη τους κυκλοφορία και δέκα χρόνια από την τελευταία τους εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα πολυαναμενόμενο reunion και ένα μοναδικό live στην Αθήνα.
Ο Μεντζέλος, ο Μιθριδάτης και ο Πρύτανης ξανά μαζί, για μια βραδιά που δεν θα επαναληφθεί.

Η ανταπόκριση του κοινού είναι ήδη εντυπωσιακή, με το 70% των εισιτηρίων να έχει ήδη εξαντληθεί!

ΚΛΕΙΣΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Παύλος Παυλίδης & more tba

Κυριακή 5 Ιουλίου – Πλατεία Νερού

Έναν χρόνο μετά τη συναυλία-σταθμό στον κατάμεστο ίδιο χώρο, ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο Release Athens μαζί με τη μπάντα του για μια ακόμη μεγάλη βραδιά δίπλα στη θάλασσα.

Με τραγούδια που έχουν σημαδέψει τρεις δεκαετίες ελληνικής εναλλακτικής μουσικής, από την εποχή των Ξύλινων Σπαθιών μέχρι σήμερα, και ένα ανανεωμένο live set που θα περιλαμβάνει και νέο υλικό από τον επερχόμενο δίσκο του.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη βραδιά.

ΚΛΕΙΣΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Release Athens μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

