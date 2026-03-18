City Guide 18.03.2026

«Αόριστος»: Πάραταση παραστάσεων εώς Μ.Τρίτη 7 Απριλίου

Η παράσταση «Αόριστος», βασισμένη στο βιβλίο της Ελευθερίας Παπουτσάκη «Αόριστος: Ιστορίες και στιγμιότυπα από την ανάποδη», που παρουσιάζεται στο θέατρο ΠΛΥΦΑ παρατείνεται έως την Μ. Τρίτη 7 Απριλίου.
Τη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Λουκία Ανάγνου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Ισιδώρου, Κωστής Μπούντας, Πατρίτσια Τόσκα, Λουκία Ανάγνου.

Λίγα λόγια για το έργο και την παράσταση

Μια παράσταση βασισμένη στο βιβλίο της Ελευθερίας Παπουτσάκη «Αόριστος: Ιστορίες και στιγμιότυπα από την ανάποδη». Ψυχαναλυτική, λακανική, ραϊχική, γνωσιακή, συμπεριφορική, συστημική, γκεστάλτ. 2,5 αυτοτελείς ιστορίες για τον θαυμαστό κόσμο της ψυχοθεραπείας σε ένα μιούζικαλ δωματίου.

Πώς οι θεραπευόμενοι βλέπουμε τους θεραπευτές μας, τι είναι αυτή η περίεργη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις πολυθρόνες και τι ιδιόμορφος χρόνος που είναι ο Αόριστος.

Συντελεστές

Κείμενο: Ελευθερία Παπουτσάκη
Διασκευή/Σκηνοθεσία: Λουκία Ανάγνου
Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Τσώλης (tsolimon)
Επιμέλεια κίνησης: Κική Μπάκα
Σκηνικά: Ελένη Παλόγου
Κοστούμια: Αναστασία Κάππα
Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση
Φωτογραφίες/Trailer: Αναστασία Γιαννάκη
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας
Παίζουν: Θανάσης Ισιδώρου, Κωστής Μπούντας, Πατρίτσια Τόσκα, Λουκία Ανάγνου

*Το βιβλίο της Ελευθερίας Παπουτσάκη «Αόριστος: Ιστορίες και στιγμιότυπα από την ανάποδη» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Νήσος.

Έγραψαν για την παράσταση

«Αποδομεί το σύστημα ψυχικής υγείας η παράσταση; Σε κάποια σημεία ίσως σου δίνει αυτή την αίσθηση. Ένας ειδικός πιθανόν να έβρισκε την οπτική κάπως απλοποιημένη ή μονοδιάστατη. Από την άλλη, ίσως αυτό να είναι και το ζητούμενο. Γιατί εδώ δεν παρακολουθούμε την οπτική του θεραπευτή, αλλά ιστορίες ιδωμένες καθαρά από τη θέση του θεραπευόμενου. Και αυτή η θέση είναι συχνά θολή, υποκειμενική, γεμάτη θυμό, φόβο και ειρωνεία». [Λίλα Σταμπούλογλου, ΚΛΙΚ]

«Η παράσταση έχει γρήγορο ρυθμό και χιούμορ, ενώ συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και τραγούδι. Πρόκειται για ένα «μιούζικαλ δωματίου» και «υπαρξιακής κωμωδίας». […] Είναι μια παράσταση συνόλου, καλά συντονισμένη που θέτει ένα θέμα γνώριμο πια στους περισσότερους» [Μαρία Μαρή, Artistico.gr]

«Η παράσταση κινείται σε ένα υβριδικό ύφος, κάπου ανάμεσα στο stand-up comedy και το μιούζικαλ δωματίου. Η μουσική, η κίνηση και οι ερμηνείες εναλλάσσονται οργανικά, ενώ η παρουσία διαφορετικών σωμάτων και φωνών επί σκηνής προσδίδει αυθεντικότητα και τρυφερότητα στο σύνολο.». [OpenMind]

«Τι να πρωτοπούμε για τις πληθωρικές ερμηνείες του Θανάση Ισιδώρου και του Κωστή Μπούντα που γεμίζουν με τρομερή ενέργεια τη σκηνή, γίνονται ένα με το κοινό που έξυπνα το μετατρέπουν σε ακροατήριο και ψυχοθεραπευτή τους, ζωντανεύοντας με όλη τη σημασία της λέξης τις ιστορίες τους. Θαυμάσια και η Πατρίσια Τόσκα με πινελιές που δημιουργούν ένα αριστοτεχνικό σύνολο ηθοποιών και μουσικών, σε μια ξεχωριστή παράσταση». [Θανάσης Πάνου, θέατρο.gr]

Info:
Τοποθεσία: ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα
Ημερομηνία: Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00. Έως 7/4/26
Διάρκεια: 80’
Πληροφορίες: Τηλ.: 6988854389
Τιμές εισιτηρίων: 16€ κανονικό, 12 μειωμένο (ΑΜΕΑ, ανέργων, ατέλειες)
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/aoristos/

 

ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο ΠΛΥΦΑ πολιτισμός
