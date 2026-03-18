Να μ΄αγαπάς: Νέες ανατροπές και μυστικά που δοκιμάζουν σχέσεις στο αποψινό επεισόδιο

Η ένταση κορυφώνεται στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς», καθώς οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες αλήθειες και απρόβλεπτες εξελίξεις που ανατρέπουν τις ισορροπίες.

Ο Θεόφιλος ξυπνά στην Εντατική έχοντας δίπλα του τον Μάκη και τον ευχαριστεί για όσα έκανε. Όταν όμως μαθαίνει τους όρους που έθεσε ο Μάκης, η αντίδρασή του είναι παγωμένη, καθώς συνειδητοποιεί το τίμημα της βοήθειας που έλαβε.

Την ίδια στιγμή, ο Χάρης αρχίζει να κινείται παρασκηνιακά, προσπαθώντας να ακυρώσει, αν όχι ολόκληρη, τουλάχιστον ένα μέρος της συμφωνίας. Παράλληλα, ο Λευτέρης προσπαθεί να πείσει την Άννα να τον συγχωρέσει, ελπίζοντας πως υπάρχει ακόμη χώρος για μια δεύτερη ευκαιρία.

Η αγωνία μεγαλώνει όταν ο γιατρός καλεί επειγόντως τον Ορφέα, καθώς προκύπτει μια απρόβλεπτη αντίδραση του οργανισμού. Το ερώτημα παραμένει αν αφορά τον λήπτη ή τον δότη, αφήνοντας τους πάντες σε αβεβαιότητα.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένα νέο πρόσωπο που αναλαμβάνει τη φροντίδα του Θεόφιλου κάνει την εμφάνισή του, φέρνοντας νέες εντάσεις και αναταράσσοντας ξανά τις ισορροπίες στο σπίτι των Καλλιγά.

Δες κι αυτό…