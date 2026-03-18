Η Dua Lipa πιο glamorous  από ποτέ στο πάρτι του Elton John

Η Dua Lipa και ο Callum Turner έκλεψαν τα βλέμματα στο Oscars viewing party και συνέχισαν τη βραδιά στο Vanity Fair με υψηλή αισθητική και στιλ

Η βραδιά των Oscars αποτελεί κάθε χρόνο σημείο συνάντησης για τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας showbiz, όμως λίγες εμφανίσεις καταφέρνουν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον όσο εκείνη της Dua Lipa. Η διεθνής ποπ σταρ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο της ως fashion icon, επιλέγοντας μια τολμηρή και ιδιαίτερα εντυπωσιακή δημιουργία για το ετήσιο πάρτι του Elton John AIDS Foundation στο West Hollywood.

Η Dua Lipa παρευρέθηκε στην 34η διοργάνωση του φιλανθρωπικού viewing party συνοδευόμενη από τον σύντροφό της Callum Turner, με τον οποίο πραγματοποίησε μία από τις πιο κομψές και συζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς. Ο Callum Turner επέλεξε ένα κλασικό και άψογα ραμμένο μαύρο κοστούμι, συνδυασμένο με γκρι πουκάμισο, αποπνέοντας διακριτική κομψότητα.

Η Dua Lipa επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Gucci σε βαθύ μπλε χρώμα, η οποία ξεχώρισε για τη δραματική της γραμμή και τη σχεδιαστική της τόλμη. Το φόρεμα διέθετε βαθύ ντεκολτέ και ανοιχτή πλάτη, ενώ η ιδιαίτερη υφή και οι σχισμένες λεπτομέρειες ανέδειξαν τη σιλουέτα της, δημιουργώντας ένα δυναμικό και σύγχρονο αποτέλεσμα.

Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με ασημένια πέδιλα, εντυπωσιακό διαμαντένιο περιδέραιο και κοσμήματα που πρόσθεσαν λάμψη στο σύνολο.

Στο beauty look της, η Dua Lipa επέλεξε χαλαρά, ίσια μαλλιά με χωρίστρα στη μέση και μακιγιάζ σε γήινες αποχρώσεις, με έντονα ζυγωματικά και ουδέτερα χείλη, διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στη λάμψη και την κομψότητα.

Η παρουσία της δεν περιορίστηκε μόνο στο συγκεκριμένο event, καθώς το ζευγάρι συνέχισε τη βραδιά στο πάρτι του Vanity Fair. Εκεί, η Dua Lipa εμφανίστηκε με ένα δεύτερο look υψηλής ραπτικής, επιλέγοντας μια δημιουργία του οίκου Schiaparelli από τη συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι 2026. Το μαύρο βελούδινο φόρεμα, με δομημένη γραμμή, έντονη μέση και φούστα διακοσμημένη με χρυσές λεπτομέρειες, παρέπεμπε στη χρυσή εποχή του Hollywood.

Την εμφάνιση συμπλήρωσαν κοσμήματα του οίκου Bvlgari, με έντονο χρυσό choker και statement σκουλαρίκια, ενισχύοντας τη θεατρικότητα και τη λάμψη του συνόλου. Ο Callum Turner διατήρησε το ίδιο κομψό σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία της ανδρικής κλασικής αισθητικής.

Με δύο εντελώς διαφορετικές αλλά εξίσου εντυπωσιακές εμφανίσεις μέσα σε μία βραδιά, η Dua Lipa απέδειξε την ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα στο τολμηρό και το εκλεπτυσμένο, καθιστώντας την μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

