Fashion 18.03.2026

Η Dua Lipa πιο glamorous  από ποτέ στο πάρτι του Elton John

Η Dua Lipa και ο Callum Turner έκλεψαν τα βλέμματα στο Oscars viewing party και συνέχισαν τη βραδιά στο Vanity Fair με υψηλή αισθητική και στιλ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η βραδιά των Oscars αποτελεί κάθε χρόνο σημείο συνάντησης για τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας showbiz, όμως λίγες εμφανίσεις καταφέρνουν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον όσο εκείνη της Dua Lipa. Η διεθνής ποπ σταρ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο της ως fashion icon, επιλέγοντας μια τολμηρή και ιδιαίτερα εντυπωσιακή δημιουργία για το ετήσιο πάρτι του Elton John AIDS Foundation στο West Hollywood.

Η Dua Lipa παρευρέθηκε στην 34η διοργάνωση του φιλανθρωπικού viewing party συνοδευόμενη από τον σύντροφό της Callum Turner, με τον οποίο πραγματοποίησε μία από τις πιο κομψές και συζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς. Ο Callum Turner επέλεξε ένα κλασικό και άψογα ραμμένο μαύρο κοστούμι, συνδυασμένο με γκρι πουκάμισο, αποπνέοντας διακριτική κομψότητα.

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale

Η Dua Lipa επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Gucci σε βαθύ μπλε χρώμα, η οποία ξεχώρισε για τη δραματική της γραμμή και τη σχεδιαστική της τόλμη. Το φόρεμα διέθετε βαθύ ντεκολτέ και ανοιχτή πλάτη, ενώ η ιδιαίτερη υφή και οι σχισμένες λεπτομέρειες ανέδειξαν τη σιλουέτα της, δημιουργώντας ένα δυναμικό και σύγχρονο αποτέλεσμα.

Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με ασημένια πέδιλα, εντυπωσιακό διαμαντένιο περιδέραιο και κοσμήματα που πρόσθεσαν λάμψη στο σύνολο.

Στο beauty look της, η Dua Lipa επέλεξε χαλαρά, ίσια μαλλιά με χωρίστρα στη μέση και μακιγιάζ σε γήινες αποχρώσεις, με έντονα ζυγωματικά και ουδέτερα χείλη, διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στη λάμψη και την κομψότητα.

Η παρουσία της δεν περιορίστηκε μόνο στο συγκεκριμένο event, καθώς το ζευγάρι συνέχισε τη βραδιά στο πάρτι του Vanity Fair. Εκεί, η Dua Lipa εμφανίστηκε με ένα δεύτερο look υψηλής ραπτικής, επιλέγοντας μια δημιουργία του οίκου Schiaparelli από τη συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι 2026. Το μαύρο βελούδινο φόρεμα, με δομημένη γραμμή, έντονη μέση και φούστα διακοσμημένη με χρυσές λεπτομέρειες, παρέπεμπε στη χρυσή εποχή του Hollywood.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την εμφάνιση συμπλήρωσαν κοσμήματα του οίκου Bvlgari, με έντονο χρυσό choker και statement σκουλαρίκια, ενισχύοντας τη θεατρικότητα και τη λάμψη του συνόλου. Ο Callum Turner διατήρησε το ίδιο κομψό σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία της ανδρικής κλασικής αισθητικής.

Με δύο εντελώς διαφορετικές αλλά εξίσου εντυπωσιακές εμφανίσεις μέσα σε μία βραδιά, η Dua Lipa απέδειξε την ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα στο τολμηρό και το εκλεπτυσμένο, καθιστώντας την μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa και ο Callum Turner αγκαλιά στο παριζιάνικο μετρό

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Η Lisa Rinna εμφανίστηκε στα Oscars με φόρεμα από πραγματικά μαλλιά βάρους 5 κιλών

Έτσι θα φτιάξεις τα πιο ξεχωριστά πασχαλινά αυγά με prints

Κλέλια Ανδριολάτου: Ξεχώρισε στο πάρτι του Elton John στα Όσκαρ

Η Dua Lipa είναι το νέο πρόσωπο της Nespresso

Τα 4 ζώδια που ευνοούνται από το σύμπαν στις 19 Μαρτίου

Η ημικρανία είναι γυναικεία υπόθεση: Το «αόρατο» ορμονικό μοτίβο και το κενό στη διάγνωση

Πώς να αποκτήσεις τη μύτη των ονείρων σου χωρίς χειρουργείο

Slouchy sneakers: Το απόλυτο chic παπούτσι της άνοιξης 2026

Αυτός είναι ο λόγος που η Χριστίνα Κοντοβά δεν θα σχεδιάσει το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ