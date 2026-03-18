Το μεγαλειώδες παλάτι της Καζέρτα γίνεται σκηνικό για την νέα ταινία του Tom Ford

Ο Tom Ford επιστρέφει στη σκηνοθεσία με το φιλμ «Cry to Heaven», μεταφέροντας την ιταλική όπερα του 18ου αιώνα στη μεγαλοπρεπή Καζέρτα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το μεγαλειώδες ανάκτορο της Καζέρτα στην Ιταλία προετοιμάζεται να υποδεχθεί για ακόμη μια φορά τη λάμψη του παγκόσμιου κινηματογράφου, καθώς ο κορυφαίος σκηνοθέτης και σχεδιαστής Tom Ford επέλεξε τους εμβληματικούς χώρους του για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Το φιλμ με τίτλο «Cry to Heaven» αποτελεί μια φιλόδοξη μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Anne Rice, μεταφέροντας το κοινό στην Ιταλία του 18ου αιώνα, μέσα από μια ιστορία που σφύζει από πάθος, ίντριγκα και την υποβλητική ατμόσφαιρα της εποχής του μπαρόκ.

Η παραγωγή αυτή σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του Ford στη σκηνοθεσία μετά από μία δεκαετία, εστιάζοντας στον σύνθετο και συχνά σκοτεινό κόσμο της όπερας και των διάσημων καστράτι. Με φόντο την αξεπέραστη αρχιτεκτονική των ανακτόρων κοντά στη Νάπολη, η ταινία υπόσχεται να αποτελέσει ένα οπτικό αριστούργημα, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική του δημιουργού με μια συγκλονιστική αφήγηση για τη θυσία και την αναζήτηση της καλλιτεχνικής τελειότητας.

Διάβασε επίσης: Στην Αθήνα για γυρίσματα οι Cillian Murphy, Daniel Craig και Michelle Williams

Ένα εκρηκτικό cast με το ντεμπούτο της Adele

Το ενδιαφέρον του κοινού έχει χτυπήσει κόκκινο καθώς η Adele ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο της μεγάλο βήμα στην υποκριτική, αναλαμβάνοντας έναν κεντρικό ρόλο που αναμένεται να συζητηθεί. Η παρουσία της δίπλα σε καταξιωμένους αστέρες όπως ο Colin Firth και ο Nicholas Hoult προσδίδει στην ταινία μια μοναδική δυναμική, ενώ η συμμετοχή των Hunter Schafer και Aaron Taylor-Johnson συμπληρώνει ένα από τα πιο λαμπερά επιτελεία των τελευταίων ετών.

Η αναβίωση της ιταλικής όπερας του 18ου αιώνα

Η ταινία εμβαθύνει στα μυστικά και τις δραματικές ζωές των καλλιτεχνών που σφράγισαν τη μουσική ιστορία της Ευρώπης, εξερευνώντας ταυτόχρονα τα κοινωνικά πρότυπα και τις απαγορεύσεις της εποχής. Μέσα από τον φακό του Tom Ford, η Reggia di Caserta μετατρέπεται από ιστορικό μνημείο σε έναν ζωντανό οργανισμό που αντανακλά την πολυτέλεια, τον πόνο και τη δόξα της ιταλικής καλλιτεχνικής κληρονομιάς.

Μια κινηματογραφική εμπειρία υψηλής αισθητικής

Με τα γυρίσματα να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη μέσα στο 2026, η παραγωγή αναμένεται να επαναπροσδιορίσει το είδος του δράματος εποχής, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια των κοστουμιών και την αυθεντικότητα των σκηνικών. Το «Cry to Heaven» δεν στοχεύει μόνο στις αίθουσες των κινηματογράφων, αλλά και στις μεγάλες διοργανώσεις των διεθνών βραβείων, αποτελώντας ήδη ένα από τα πιο πολυσυζητημένα projects της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Η Meryl Streep ενισχύει την ιστορία των γυναικών με δωρεά πολλών εκατομμυρίων

Να μ΄αγαπάς: Νέες ανατροπές και μυστικά που δοκιμάζουν σχέσεις στο αποψινό επεισόδιο

Άγιος Έρωτας: Ανατροπές και επικίνδυνα σχέδια στο αποψινό επεισόδιο

Ο Γιώργος Καπουτζίδης για το «Moments»: «Μια ολόκληρη ζωή ζωντανεύει μέσα σε 2 ώρες»

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Απρόσμενες συναντήσεις και εντάσεις στο αποψινό επεισόδιο

Σούπερ Ήρωες: Η νέα κωμική σειρά του ANT1 που κάνει το σούπερ μάρκετ… πεδίο γέλιου

Το «Κάτι ψήνεται» επιστρέφει και στρώνει τραπέζι στον ANT1

Grand Hotel: Μυστικά, συγκρούσεις και ανατροπές που δοκιμάζουν σχέσεις

Μάρκος Σεφερλής: Η πρεμιέρα του «Markos by Night» σαρώνει την τηλεθέαση στο MEGA

Grand Hotel: Η Ελένη στο χείλος της καταστροφής -Το μεγάλο δίλημμα της Αλίκης

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ

