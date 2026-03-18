Η Lisa Rinna εμφανίστηκε στα Oscars με φόρεμα από πραγματικά μαλλιά βάρους 5 κιλών

Η Lisa Rinna συνεργάστηκε με τον Christian Cowan και την TRESemmé για μια μοναδική couture δημιουργία που συνδύασε μόδα και hair art
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η βραδιά των Oscars δεν αποτελεί μόνο γιορτή του κινηματογράφου, αλλά και πεδίο δημιουργικής έκφρασης για τη μόδα. Η Lisa Rinna απέδειξε για ακόμη μία φορά τη διάθεσή της να πειραματίζεται, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή και απολύτως πρωτότυπη εμφάνιση για το πάρτι του Elton John AIDS Foundation.

Η Lisa Rinna συνεργάστηκε με τον σχεδιαστή Christian Cowan και την εταιρεία περιποίησης μαλλιών TRESemmé για τη δημιουργία ενός μοναδικού φορέματος υψηλής ραπτικής, κατασκευασμένου από περίπου 5 κιλά ανθρώπινων μαλλιών, τα οποία είχαν συλλεχθεί με ηθικό τρόπο. Η ιδιαίτερη αυτή δημιουργία σχεδιάστηκε ειδικά για την εμφάνισή της στο καθιερωμένο Oscars viewing party και αποτέλεσε μία από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς.

Το φόρεμα δημιουργήθηκε με εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια. Κάθε τούφα μαλλιών επιλέχθηκε ώστε να ταιριάζει απόλυτα με το χαρακτηριστικό χρώμα της Lisa Rinna και στη συνέχεια προετοιμάστηκε με προϊόντα της σειράς A-List της TRESemmé. Τα μαλλιά ράφτηκαν ένα προς ένα στη δομή του φορέματος, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που συνδύαζε τεχνική ακρίβεια και καλλιτεχνική φαντασία.

Για το άνω μέρος του φορέματος χρησιμοποιήθηκε ειδική κρέμα λείανσης, ώστε να επιτευχθεί μια γυαλιστερή, σχεδόν γυάλινη υφή, ενώ στο τελείωμα προστέθηκε όγκος και κίνηση με ειδικά προϊόντα styling, δίνοντας στο σύνολο δυναμισμό και θεατρικότητα.

Ο Christian Cowan εξήγησε ότι στόχος του ήταν να αναδείξει την προσωπικότητα και τη χαρακτηριστική εικόνα της Lisa Rinna, δηλώνοντας ότι «ήθελα να γιορτάσω την ομορφιά της Lisa, είναι μια πραγματική δύναμη. Είναι τόσο γνωστή για τα εμβληματικά της μαλλιά, που είχε ενδιαφέρον να παίξουμε με αυτό το στοιχείο».

Η ίδια η Lisa Rinna, μιλώντας πριν από την εκδήλωση, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια συνεργασία της με τον Christian Cowan και στην αγάπη της για τις τολμηρές εμφανίσεις. Όπως είπε, «δεν έχω καμία αντίρρηση να κάνω εκκεντρικά πράγματα με τον Christian Cowan», επιβεβαιώνοντας τη διάθεσή της να δοκιμάζει συνεχώς νέα δημιουργικά όρια.

Η συγκεκριμένη δημιουργία δεν αποτέλεσε απλώς μια εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά και μια ωδή στη σχέση της Lisa Rinna με τη μόδα και την εικόνα της, μετατρέποντας ένα προσωπικό της χαρακτηριστικό σε κεντρικό στοιχείο υψηλής ραπτικής.

