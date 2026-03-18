Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν θα ήθελα ποτέ να βάλω το παιδάκι μου στα social»

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκαλύπτει ότι δεν θα ανεβάσει φωτογραφίες της κόρης της στα social media, εκφράζοντας την ανησυχία της για την προστασία της

Με αφορμή ένα θέμα που προβλήθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα, η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μοιραστεί τον προβληματισμό της για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από γονείς, ειδικά όταν αφορά παιδιά. Το θέμα επικεντρώθηκε στις εφαρμογές που μπορούν να παραβιάσουν την ιδιωτικότητα των παιδιών και να δημιουργήσουν επικίνδυνες εικόνες.

Η Κατερίνα, η οποία σε λίγες μέρες μπαίνει στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης και ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, εξήγησε πως σκέφτεται να μην δημοσιεύσει καθόλου φωτογραφίες της μικρής στα social media για τα πρώτα χρόνια της ζωής της.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου περιγράφει το αλκοτέστ στο Κολωνάκι

«Πολλές φίλες μου και κουμπάρες ανεβάζουν τα παιδάκια τους στα social. Εγώ αρχίζω να διαφωνώ. Αν έχω την έγκριση του γονέα, ίσως το κάνω, αλλά συζητώ με τον άντρα μου ότι δεν θα ήθελα ποτέ να βάλω το παιδάκι μου στα social, τουλάχιστον μέχρι κάποια ηλικία. Φοβάμαι τι μπορεί να συμβεί μετά. Ακόμα και αν μπλοκάρεις τις φωτογραφίες, υπάρχουν εφαρμογές με τη βοήθεια του AI που μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες εικόνες παιδιών», δήλωσε η παρουσιάστρια, εκφράζοντας τις ανησυχίες της για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών στην ψηφιακή εποχή.

Διάβασε επίσης: Αυτός είναι ο λόγος που η Χριστίνα Κοντοβά δεν θα σχεδιάσει το νυφικό της Αθηνάς Οικονομάκου

