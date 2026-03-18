Μουσικά Νέα 18.03.2026

Ο Harry Styles κυριαρχεί στα charts – Όλο το abum του είναι στο Hot 100 του Billboard

Ο Harry Styles επιστρέφει στην κορυφή του Artist 100 και βλέπει όλα τα τραγούδια του «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» να μπαίνουν στο chart
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Harry Styles επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στη σύγχρονη ποπ σκηνή, σημειώνοντας μία από τις πιο ισχυρές εμπορικές επιδόσεις της χρονιάς και κατακτώντας ταυτόχρονα πολλαπλές κορυφές στα charts του Billboard. Το νέο του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», που κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου 2026, έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο No. 1 του Billboard 200, μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση άλμπουμ μέσα στο 2026, αλλά και για το 4ο No. 1 άλμπουμ της καριέρας του Harry Styles, μετά τα «Harry Styles», «Fine Line» και «Harry’s House».

Η επιτυχία αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο και στη συνολική παρουσία του καλλιτέχνη, καθώς ο Harry Styles επέστρεψε στην κορυφή του Billboard Artist 100, κατακτώντας την 1η θέση για 6η εβδομάδα συνολικά και για πρώτη φορά μετά το 2022. Η συγκεκριμένη κατάταξη αποτυπώνει τη συνολική απήχηση ενός καλλιτέχνη, συνδυάζοντας δεδομένα από πωλήσεις, streaming, ραδιοφωνική μετάδοση και ψηφιακές αγορές.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι και τα 12 τραγούδια του άλμπουμ κατάφεραν να εισέλθουν στο Billboard Hot 100, στοιχείο που αναδεικνύει τη συνολική απήχηση του project και τη μαζική ανταπόκριση του κοινού.

Τα τραγούδια του Harry Styles στο Billboard Hot 100

  • No. 4 «American Girls»
  • No. 9 «Aperture»
  • No. 15 «Ready, Steady, Go!»
  • No. 17 «Taste Back»
  • No. 18 «Coming Up Roses»
  • No. 23 «Pop»
  • No. 25 «Are You Listening Yet?»
  • No. 26 «Dance No More»
  • No. 28 «The Waiting Game»
  • No. 30 «Season 2 Weight Loss»
  • No. 38 «Carla’s Song»
  • No. 45 «Paint by Numbers»
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τα νέα αυτά δεδομένα, ο Harry Styles φτάνει πλέον τα 34 τραγούδια στο Billboard Hot 100 ως σόλο καλλιτέχνης, ξεπερνώντας τα 29 που είχε καταγράψει ως μέλος των One Direction την περίοδο 2012 έως 2015. Από αυτές τις συμμετοχές, τα 28 τραγούδια έχουν βρεθεί στο Top 40, τα 9 στο Top 10, ενώ 3 έχουν κατακτήσει την κορυφή, τα «Watermelon Sugar», «As It Was» και «Aperture».

Παράλληλα, το «Aperture» συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία και στο Hot Dance Pop Songs, όπου βρίσκεται στο No. 2 μετά από 4 εβδομάδες στην κορυφή, ενώ το «Are You Listening Yet?» κάνει δυναμική είσοδο στο No. 3 της ίδιας κατάταξης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνολική επίδοση του «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη εμπορική επιτυχία, αλλά μια σαφή ένδειξη της επιρροής του Harry Styles στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία, εδραιώνοντάς τον ως έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Billboard Harry Styles
