Αυτοί είναι οι λόγοι που πρέπει να χρησιμοποιείς κάθε φορά conditioner

Πολύ περισσότερα από ένα απλό προϊόν φροντίδας, το conditioner είναι το μυστικό για πιο υγιή, λεία και δυνατά μαλλιά σε κάθε ρουτίνα ομορφιάς

Στη φροντίδα των μαλλιών, το σαμπουάν θεωρείται συχνά το βασικό βήμα. Ωστόσο, το conditioner είναι εκείνο που ολοκληρώνει πραγματικά τη διαδικασία περιποίησης. Παρότι πολλές γυναίκες, ιδιαίτερα όσες έχουν λεπτά ή λιπαρά μαλλιά, πιστεύουν ότι μπορεί να βαραίνει την τρίχα, στην πραγματικότητα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα για την υγεία και την εμφάνιση των μαλλιών.

Ο ρόλος του conditioner δεν περιορίζεται απλώς στο να κάνει τα μαλλιά πιο απαλά. Μετά το λούσιμο, η τρίχα χρειάζεται επανόρθωση και προστασία, κάτι που επιτυγχάνεται με την ενυδάτωση και τη λείανση της επιφάνειάς της. Το αποτέλεσμα είναι πιο λαμπερά, πιο εύκολα στο χτένισμα μαλλιά, με λιγότερο φριζάρισμα και μεγαλύτερη αντοχή στην καθημερινή φθορά.

Η σημασία της ισορροπίας του pH

Ένας από τους βασικούς λόγους που το conditioner θεωρείται απαραίτητο είναι η αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας της τρίχας. Το τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά έχουν φυσικά ένα ελαφρώς όξινο pH. Κατά τη διάρκεια του λουσίματος, ακόμη και τα πιο ήπια σαμπουάν μπορούν να το διαταράξουν.

Το conditioner βοηθά να επανέλθει αυτή η ισορροπία, κλείνοντας τα λέπια της τρίχας και αφήνοντάς την πιο λεία και προστατευμένη. Όταν τα λέπια παραμένουν ανοιχτά, τα μαλλιά γίνονται πιο τραχιά, μπερδεύονται εύκολα και είναι πιο ευάλωτα στο σπάσιμο.

Πέρα από την ενυδάτωση

Τα σύγχρονα conditioners έχουν εξελιχθεί σημαντικά και προσφέρουν πολύ περισσότερα από απλή ενυδάτωση. Πολλά προϊόντα περιέχουν συστατικά που ενισχύουν τη δομή της τρίχας, μειώνουν την εμφάνιση της ψαλίδας και προστατεύουν από τη θερμότητα των εργαλείων styling.

Παράλληλα, υπάρχουν συνθέσεις που φροντίζουν και το ίδιο το τριχωτό της κεφαλής, προσφέροντας ελαφριά ενυδάτωση χωρίς να βαραίνουν τις ρίζες. Έτσι, η χρήση conditioner μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε τύπου μαλλιών.

Τι συμβαίνει όταν το αποφεύγουμε

Η παράλειψη του conditioner μπορεί να φαίνεται πρακτική λύση για όσους φοβούνται ότι θα βαραίνουν τα μαλλιά τους. Στην πράξη όμως, η τρίχα μένει χωρίς την απαραίτητη προστασία μετά το λούσιμο. Με τον καιρό αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ξηρότητα, φριζάρισμα και δυσκολία στο styling.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν τα μαλλιά δείχνουν άτονα μετά τη χρήση conditioner, το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το προϊόν αλλά η επιλογή του. Τα λεπτά ή λιπαρά μαλλιά χρειάζονται πιο ελαφριές συνθέσεις που ενυδατώνουν χωρίς να επιβαρύνουν τη ρίζα.

Οι τύποι μαλλιών που το χρειάζονται περισσότερο

Ορισμένοι τύποι μαλλιών έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη από conditioner. Τα κυματιστά και σγουρά μαλλιά, για παράδειγμα, τείνουν να είναι πιο ξηρά και χρειάζονται σταθερή ενυδάτωση για να διατηρούν την ελαστικότητα και το σχήμα τους.

Το ίδιο ισχύει για τα πιο χοντρά ή τραχιά μαλλιά, αλλά και για τα γκρίζα, τα οποία συχνά γίνονται πιο ξηρά με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το conditioner λειτουργεί ως βασικό βήμα φροντίδας μετά από κάθε λούσιμο.

Υπάρχουν εξαιρέσεις;

Υπάρχουν στιγμές όπου το conditioner μπορεί να μην είναι απαραίτητο, όπως όταν χρησιμοποιείται μια πλούσια μάσκα μαλλιών που ήδη προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και μαλακτική δράση. Ορισμένα προϊόντα καθαρισμού περιέχουν επίσης ενισχυμένα συστατικά περιποίησης που καλύπτουν προσωρινά αυτή την ανάγκη. Σε γενικές γραμμές όμως, το conditioner αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ολοκληρωμένης ρουτίνας περιποίησης μαλλιών.

