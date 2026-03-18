Η Sabrina Carpenter χορεύει σε ρυθμούς Bad Bunny με φανέλα Lionel Messi και γίνεται viral

Η Sabrina Carpenter κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά μέσα από ένα βίντεο που συνδυάζει μουσική, ποδόσφαιρο και pop κουλτούρα. Η Sabrina Carpenter δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει και να τραγουδά το «Tití Me Preguntó» του Bad Bunny, φορώντας τη χαρακτηριστική φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής με το όνομα και τον αριθμό 10 του Lionel Messi.

Στο βίντεο, η Sabrina Carpenter κάνει lip sync στους στίχους του τραγουδιού, ποζάρει στην κάμερα και λέει τη φράση «selfie, πες τυρί», ενώ στη λεζάντα έγραψε «ole ole ole Argentina», αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της χώρας.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα κύμα αντιδράσεων, με τους θαυμαστές να ενθουσιάζονται όχι μόνο με την εμφάνισή της αλλά και με την επιλογή του τραγουδιού. Πολλοί χρήστες άρχισαν να ζητούν μια πιθανή συνεργασία ανάμεσα στη Sabrina Carpenter και τον Bad Bunny, με σχόλια όπως «Sabrina Carpenter με Bad Bunny πότε» και «χρειαζόμαστε συνεργασία Sabrina Carpenter με Bad Bunny».

Το viral βίντεο έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση της Sabrina Carpenter με τον Bad Bunny στα βραβεία Grammy του 2026, όπου οι δύο καλλιτέχνες είχαν απαθανατιστεί να συνομιλούν. Και οι δύο ήταν υποψήφιοι στην κατηγορία του άλμπουμ της χρονιάς, με τον Bad Bunny να κερδίζει τελικά το βραβείο με το «Debí Tirar Más Fotos», έναντι του «Man’s Best Friend» της Sabrina Carpenter.

Η κίνηση της Sabrina Carpenter να συνδυάσει τη μουσική του Bad Bunny με τη φανέλα του Lionel Messi ενίσχυσε τη σύνδεσή της με το κοινό της Αργεντινής όπου εμφανίστηκε και επιβεβαίωσε την ικανότητά της να δημιουργεί στιγμές που γίνονται άμεσα viral.

