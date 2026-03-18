Harry Styles: Επιλέγει ξανά και ξανά κομμάτια από τη γυναικεία συλλογή του οίκου Chanel

Η σχέση του Harry Styles με τη μόδα δεν ήταν ποτέ προβλέψιμη. Ο καλλιτέχνης έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια μια ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα, όπου το ανδρόγυνο στιλ, το vintage στοιχείο και οι τολμηρές λεπτομέρειες συνυπάρχουν με φυσικό τρόπο. Μέσα σε αυτό το προσωπικό σύμπαν στιλ, ένας οίκος φαίνεται να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στις επιλογές του, ο οίκος Chanel.

Η αρχή έγινε σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις του στα βρετανικά μουσικά βραβεία, όπου επέλεξε ένα κοστούμι από τη συλλογή Métiers d’art του οίκου. Το look συνδύαζε την κλασική γραμμή ενός tailored κοστουμιού με την ιδιαίτερη αισθητική της Chanel, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο. Ήταν μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει το ντύσιμο ως μορφή έκφρασης και όχι απλώς ως στυλιστική επιλογή.

Διάβασε επίσης: Πουλόβερ και τζιν: Πώς να κάνεις τον κλασικό συνδυασμό να αποκτήσει ενδιαφέρον

Η αγάπη του για τον οίκο όμως δεν περιορίζεται στις επίσημες περιστάσεις. Σε πιο χαλαρές εμφανίσεις στους δρόμους του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, ο τραγουδιστής έχει ενσωματώσει κομμάτια Chanel ακόμη και σε καθημερινά σύνολα. Μια leopard τσάντα από την ίδια συλλογή, συνδυασμένη με τζιν και μπλε πλεκτό, δημιούργησε ένα effortless outfit που απέδειξε πόσο φυσικά μπορεί να «παντρευτεί» το high fashion με το casual στιλ.

Σε μια ακόμη πρόσφατη εμφάνισή του, επέλεξε ένα leopard jacket από τη Métiers d’art συλλογή. Το φόρεσε με απλό T-shirt και τζιν, μετατρέποντας ένα statement κομμάτι υψηλής μόδας σε μέρος ενός χαλαρού street look. Αυτή ακριβώς η ικανότητα να μετατρέπει τα luxury items σε καθημερινά στοιχεία είναι που κάνει το στιλ του τόσο επιδραστικό.

Όσο οι εμφανίσεις του με Chanel πληθαίνουν, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι πρόκειται για μια σχέση που εξελίσσεται οργανικά. Ο Styles δεν μοιάζει να φορά τα κομμάτια του οίκου ως trend, αλλά ως φυσική προέκταση της αισθητικής του. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που πολλοί στον χώρο της μόδας θεωρούν ότι, αν ο οίκος αναζητήσει έναν νέο σύγχρονο ambassador, ο Harry Styles θα μπορούσε ήδη να θεωρείται η πιο αυτονόητη επιλογή.

Διάβασε επίσης: Gucci Giglio: Η it-bag που ανανεώνει τον ορισμό του luxury

Δες κι αυτό…