Fashion 18.03.2026

Harry Styles: Επιλέγει ξανά και ξανά κομμάτια από τη γυναικεία συλλογή του οίκου Chanel

harry_styles
Ο καλλιτέχνης επιλέγει όλο και πιο συχνά κομμάτια του γαλλικού οίκου, δημιουργώντας looks που ισορροπούν ανάμεσα στο iconic και το σύγχρονο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η σχέση του Harry Styles με τη μόδα δεν ήταν ποτέ προβλέψιμη. Ο καλλιτέχνης έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια μια ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα, όπου το ανδρόγυνο στιλ, το vintage στοιχείο και οι τολμηρές λεπτομέρειες συνυπάρχουν με φυσικό τρόπο. Μέσα σε αυτό το προσωπικό σύμπαν στιλ, ένας οίκος φαίνεται να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στις επιλογές του, ο οίκος Chanel.

Η αρχή έγινε σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις του στα βρετανικά μουσικά βραβεία, όπου επέλεξε ένα κοστούμι από τη συλλογή Métiers d’art του οίκου. Το look συνδύαζε την κλασική γραμμή ενός tailored κοστουμιού με την ιδιαίτερη αισθητική της Chanel, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο. Ήταν μια εμφάνιση που επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει το ντύσιμο ως μορφή έκφρασης και όχι απλώς ως στυλιστική επιλογή.

harry_styles1
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πουλόβερ και τζιν: Πώς να κάνεις τον κλασικό συνδυασμό να αποκτήσει ενδιαφέρον

Η αγάπη του για τον οίκο όμως δεν περιορίζεται στις επίσημες περιστάσεις. Σε πιο χαλαρές εμφανίσεις στους δρόμους του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, ο τραγουδιστής έχει ενσωματώσει κομμάτια Chanel ακόμη και σε καθημερινά σύνολα. Μια leopard τσάντα από την ίδια συλλογή, συνδυασμένη με τζιν και μπλε πλεκτό, δημιούργησε ένα effortless outfit που απέδειξε πόσο φυσικά μπορεί να «παντρευτεί» το high fashion με το casual στιλ.

harry_styles
https://www.instagram.com/whowhatwear/

Σε μια ακόμη πρόσφατη εμφάνισή του, επέλεξε ένα leopard jacket από τη Métiers d’art συλλογή. Το φόρεσε με απλό T-shirt και τζιν, μετατρέποντας ένα statement κομμάτι υψηλής μόδας σε μέρος ενός χαλαρού street look. Αυτή ακριβώς η ικανότητα να μετατρέπει τα luxury items σε καθημερινά στοιχεία είναι που κάνει το στιλ του τόσο επιδραστικό.

https://www.instagram.com/whowhatwear/

Όσο οι εμφανίσεις του με Chanel πληθαίνουν, τόσο ενισχύεται η αίσθηση ότι πρόκειται για μια σχέση που εξελίσσεται οργανικά. Ο Styles δεν μοιάζει να φορά τα κομμάτια του οίκου ως trend, αλλά ως φυσική προέκταση της αισθητικής του. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που πολλοί στον χώρο της μόδας θεωρούν ότι, αν ο οίκος αναζητήσει έναν νέο σύγχρονο ambassador, ο Harry Styles θα μπορούσε ήδη να θεωρείται η πιο αυτονόητη επιλογή.

Διάβασε επίσης: Gucci Giglio: Η it-bag που ανανεώνει τον ορισμό του luxury

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Chanel Fashion Harry Styles
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

Αυτοί είναι οι λόγοι που πρέπει να χρησιμοποιείς κάθε φορά conditioner

KonMari: Η μέθοδος που θα σε βοηθήσει να έχεις πάντα καθαρό σπίτι

Κάτι μεγάλο έρχεται πριν τελειώσει ο Μάρτιος για αυτά τα 4 ζώδια

Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο φρούτο που έχεις πάντα στο σπίτι σου

Μετακομίσατε μαζί; Τα deco tips που πρέπει να γνωρίζεις για ένα σπίτι γεμάτο αρμονία

O John Galliano επιστρέφει ξανά στη μόδα και συνεργάζεται με τη Zara

Τα 3 πράγματα που δεν αντέχει ένας Σκορπιός σε μια σχέση

Το tucked bob με Παριζιάνικη φινέτσα που αναδεικνύει κάθε πρόσωπο

Πουλόβερ και τζιν: Πώς να κάνεις τον κλασικό συνδυασμό να αποκτήσει ενδιαφέρον

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ