Lucy Letby: Η ανατριχιαστική ιστορία πίσω από το νέο true crime του Netflix

Υπάρχουν υποθέσεις που μοιάζουν τόσο ακραίες, ώστε θα περίμενε κανείς να ανήκουν αποκλειστικά στη σφαίρα της μυθοπλασίας. Όταν όμως ένα έγκλημα συμβαίνει σε έναν χώρο όπου η φροντίδα και η προστασία της ζωής θεωρούνται αυτονόητες αξίες όπως μια μονάδα νεογνών και ο άνθρωπος πίσω από αυτό είναι εκείνος που έχει ορκιστεί να προστατεύει τους πιο αδύναμους, τότε η πραγματικότητα γίνεται πιο ανατριχιαστική από οποιαδήποτε ταινία. Το ντοκιμαντέρ του Netflix «The Investigation of Lucy Letby» επιχειρεί να φωτίσει μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στη Μεγάλη Βρετανία. Μέσα από αρχειακό υλικό, μαρτυρίες και στοιχεία της έρευνας, η παραγωγή ξετυλίγει βήμα βήμα την ιστορία που συγκλόνισε την κοινή γνώμη και προκάλεσε παγκόσμιο σοκ.

Η Lucy Letby δεν ταίριαζε καθόλου με το στερεότυπο ενός επικίνδυνου εγκληματία. Δούλευε ως νοσοκόμα στο Countess of Chester Hospital και για όσους τη γνώριζαν έμοιαζε με μια συνηθισμένη νεαρή γυναίκα. Στις φωτογραφίες που δημοσίευε στα κοινωνικά δίκτυα εμφανιζόταν χαμογελαστή με φίλους, σε εξόδους ή σε στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι της. Στον επαγγελματικό της χώρο θεωρούνταν ευγενική και πρόθυμη. Πολλοί γονείς μάλιστα την ευχαριστούσαν με προσωπικά σημειώματα για τη φροντίδα που παρείχε στα μωρά τους. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει αρχικά αυτή την εικόνα, χτίζοντας το προφίλ μιας «κανονικής» ζωής, πριν αρχίσει να αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της ιστορίας.

Μέσα από αποσπάσματα από τις αστυνομικές ανακρίσεις, η κάμερα δείχνει μια γυναίκα που παραμένει ψύχραιμη, ακόμα και όταν οι ερευνητές της παρουσιάζουν στοιχεία που την εμπλέκουν όλο και περισσότερο. Η απόσταση ανάμεσα στη φαινομενικά αθώα εικόνα της και στις πράξεις που αποδίδονται σε εκείνη δημιουργεί μια έντονη αίσθηση δυσφορίας στον θεατή. Το μεγαλύτερο μέρος της αφήγησης επικεντρώνεται σε όσα συνέβησαν μέσα στο νοσοκομείο. Γιατροί και μέλη του προσωπικού θυμούνται την περίοδο κατά την οποία άρχισαν να παρατηρούν ασυνήθιστα περιστατικά με νεογνά που επιδεινώνονταν ξαφνικά χωρίς εμφανή λόγο.

Η παραγωγή εξηγεί πως, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν χρησιμοποιήθηκαν συμβατικά μέσα βίας. Αντίθετα, φέρεται να αξιοποιήθηκαν ουσίες και διαδικασίες που κανονικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των βρεφών, όπως αέρας, ινσουλίνη ή υπερβολική ποσότητα γάλακτος. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο γεγονός ότι η Letby φαινόταν να βρίσκεται συχνά παρούσα σε πολλά από τα περιστατικά που προκάλεσαν ανησυχία στους γιατρούς. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει πώς κατάφερε για μεγάλο διάστημα να μην τραβήξει την προσοχή, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε την εικόνα της υπεύθυνης επαγγελματία.

Ένα από τα πιο δραματικά σημεία της αφήγησης είναι η αποκάλυψη των σημειώσεων που εντοπίστηκαν στο σπίτι της. Σε ένα από τα χαρτιά υπήρχε η φράση: «Είμαι κακός άνθρωπος, εγώ το έκανα αυτό». Οι ειδικοί που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ επιχειρούν να ερμηνεύσουν το περιεχόμενο αυτών των σημειώσεων. Για κάποιους, μπορεί να αποτελούν μια μορφή εξομολόγησης. Άλλοι θεωρούν ότι ίσως αντικατοπτρίζουν μια πιο σύνθετη ψυχολογική κατάσταση.

Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην προσωπικότητα της Letby. Θέτει παράλληλα ερωτήματα για το πώς αντιμετωπίστηκαν οι πρώτες υποψίες μέσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα παρουσιάζονται, ορισμένοι γιατροί είχαν εκφράσει ανησυχίες, οι οποίες όμως δεν φαίνεται να έτυχαν άμεσης διερεύνησης. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει αν παράγοντες όπως η γραφειοκρατία ή η ανησυχία για τη φήμη του ιδρύματος συνέβαλαν στην καθυστέρηση της αντίδρασης. Έτσι, η υπόθεση παρουσιάζεται όχι μόνο ως μια προσωπική τραγωδία, αλλά και ως ένα παράδειγμα των αδυναμιών που μπορεί να εμφανιστούν σε μεγάλα συστήματα υγείας.

Σε αντίθεση με πολλές παραγωγές του είδους, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες που επηρεάστηκαν από τα γεγονότα. Οι μαρτυρίες των γονέων είναι ιδιαίτερα συγκινητικές και υπενθυμίζουν το ανθρώπινο κόστος πίσω από κάθε τέτοια υπόθεση.Το «The Investigation of Lucy Letby» δεν είναι ένα εύκολο θέαμα. Είναι μια ιστορία που προκαλεί προβληματισμό για την εμπιστοσύνη, την ευθύνη και τις σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης.

