Το μνημειώδες έργο Bacchanale του Dalí σε δημοπρασία των Bonhams

Ο κόσμος του σουρεαλισμού εξακολουθεί να γοητεύει συλλέκτες και ιστορικούς τέχνης περισσότερο από έναν αιώνα μετά την εμφάνισή του. Τα έργα των μεγάλων δημιουργών του κινήματος εξακολουθούν να εμφανίζονται σε διεθνείς δημοπρασίες, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία και την επιρροή τους στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκέψη. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα αυτής της διαρκούς απήχησης αποτελεί το έργο «Bacchanale» του Salvador Dalí, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το top lot της ετήσιας δημοπρασίας σουρεαλιστικής τέχνης του οίκου Bonhams στο Παρίσι.

Ο οίκος δημοπρασιών Bonhams ανακοίνωσε ότι το έργο «Bacchanale» του Salvador Dalí θα ηγηθεί της ετήσιας ανοιξιάτικης δημοπρασίας αφιερωμένης στον σουρεαλισμό, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Το μνημειώδες έργο, το οποίο προέρχεται από σημαντική ιδιωτική συλλογή, εκτιμάται ότι θα πωληθεί σε τιμή που κυμαίνεται μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ. Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει επίσης πίνακες και έργα σε χαρτί από σημαντικούς καλλιτέχνες του σουρεαλιστικού κινήματος από τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ιταλία. Ανάμεσά τους βρίσκονται δημιουργοί όπως οι Salvador Dalí, Leonor Fini, Jane Graverol, Valentine Hugo, André Masson, Man Ray και Francis Picabia.

Η επικεφαλής του τμήματος Ιμπρεσιονιστικής και Μοντέρνας Τέχνης του οίκου Bonhams στο Παρίσι Emilie Millon υπογράμμισε τη σημασία της δημοπρασίας για την ανάδειξη του κινήματος του σουρεαλισμού. Όπως δήλωσε «για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο οίκος Bonhams γιορτάζει τον συναρπαστικό κόσμο του σουρεαλισμού με μια ανοιξιάτικη δημοπρασία στο Παρίσι». Η ίδια πρόσθεσε ότι η δημοπρασία θα παρουσιάσει έργα μερικών από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κινήματος. Όπως ανέφερε «η πώληση περιλαμβάνει έργα πολλών από τους πιο καινοτόμους δημιουργούς του σουρεαλισμού, από τον Francis Picabia έως τον Man Ray, αναδεικνύοντας την επιρροή και την κληρονομιά του κινήματος».

Αναφερόμενη στο έργο του Salvador Dalí, η Emilie Millon δήλωσε ότι «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που προσφέρουμε σε δημοπρασία το “Bacchanale”. Πρόκειται για ένα σκηνικό θεάτρου αλλά πάνω απ’ όλα για τον μεγαλύτερο πίνακα που δημιούργησε ο Salvador Dalí για την Όπερα της Νέας Υόρκης, μια ανεκτίμητη φαντασίωση που μπορεί να γίνει πραγματικότητα για κάθε συλλέκτη». Το έργο «Bacchanale» δημιουργήθηκε το 1939 ως σκηνικό για το ομώνυμο μπαλέτο που παρουσιάστηκε στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης. Ο Salvador Dalí χαρακτήρισε το έργο ως το πρώτο του «παρανοϊκό κριτικό μπαλέτο», καθώς ενσωμάτωνε όλες τις καλλιτεχνικές του ιδέες σε μια ολοκληρωμένη μορφή τέχνης. Ο ίδιος έγραψε το λιμπρέτο, σχεδίασε τα σκηνικά και δημιούργησε τα κοστούμια.

Η πρεμιέρα του μπαλέτου πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1939. Στην παραγωγή συμμετείχαν σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής, ανάμεσα στις οποίες ο χορογράφος Léonide Massine και η διάσημη σχεδιάστρια μόδας Coco Chanel, η οποία δημιούργησε μέρος των κοστουμιών και των αξεσουάρ. Το σκηνικό αποτελείται από 13 μεγάλους πίνακες και θεωρείται το μεγαλύτερο έργο που ζωγράφισε ποτέ ο Salvador Dalí. Το σύνολο περιλαμβάνει ένα τεράστιο φόντο και τέσσερα διαφορετικά σύνολα καμβάδων, με συνολικές διαστάσεις που ξεπερνούν τα 20 επί 30 μέτρα. Ο Salvador Dalí δημιούργησε το αρχικό μοντέλο του έργου μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 1939, ενώ το τελικό σκηνικό κατασκευάστηκε από τα τέλη Μαΐου έως τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς στα εργαστήρια των Ballets Russes στο Μονακό υπό την καθοδήγηση του Alexandre Schervachidze.

Στο έργο κυριαρχεί το μοτίβο του Όρους της Αφροδίτης πάνω από το οποίο δεσπόζει ένας μεγάλος κύκνος, σύμβολο της επιθυμίας και της αμαρτίας. Ο Salvador Dalí επέβλεψε προσωπικά τις βασικές λεπτομέρειες του σκηνικού, ενσωματώνοντας ευφάνταστα στοιχεία όπως μια απρόσωπη ξαπλωμένη γυναίκα, ένα μοτίβο που εμφανίζεται επίσης στον πίνακά του «L’Énigme sans fin» του 1939. Παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση της εποχής, η πρεμιέρα του έργου σημείωσε επιτυχία. Ο Salvador Dalí δεν κατάφερε να παραστεί στην πρώτη παρουσίαση ενώ η Coco Chanel αρνήθηκε να αποστείλει ορισμένα από τα δημιουργήματά της, ωστόσο η παραγωγή ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε με επιτυχία στο κοινό. Το έργο «Bacchanale» έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές εκθέσεις στην Ευρώπη. Το 2023 εκτέθηκε για πρώτη φορά στο Salón de Arte Moderno στη Μαδρίτη, ενώ το 2024 παρουσιάστηκε στο Círculo de Bellas Artes επίσης στη Μαδρίτη ως σκηνικό για σειρά καλλιτεχνικών παραστάσεων. Το 2025 εκτέθηκε στη Fabbrica del Vapore στο Μιλάνο.

Ανάμεσα στα άλλα σημαντικά έργα της δημοπρασίας περιλαμβάνεται και ο πίνακας «Tête en l’air» της Jane Graverol, ο οποίος εκφράζει τον ποιητικό και συμβολικό χαρακτήρα του μεταπολεμικού σουρεαλισμού και εκτιμάται ότι θα πωληθεί μεταξύ 25.000 και 35.000 ευρώ. Στη δημοπρασία θα παρουσιαστεί επίσης μια σειρά από έργα του Francis Picabia, ανάμεσα στα οποία ο πίνακας «La Polonaise» που δημιουργήθηκε το 1940 και εκτιμάται μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ. Το έργο προέρχεται από τη συλλογή της Olga Picabia και έχει παρουσιαστεί στο Kunsthaus της Ζυρίχης το 1984 και στη Νίκαια το 1991. Η δημοπρασία του οίκου Bonhams στο Παρίσι αναμένεται έτσι να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς για τους συλλέκτες και τους φίλους της μοντέρνας τέχνης, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα του Salvador Dalí και αναδεικνύοντας την αδιάλειπτη γοητεία του σουρεαλισμού.

