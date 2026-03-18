Eurovision 2026: Η Auri αποφάσισε και η σειρά εμφάνισης αλλάζει τα δεδομένα

Η προετοιμασία για τη Eurovision 2026 περνά σε καθοριστική φάση, καθώς στη Βιέννη πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των αρχηγών αποστολών, συνοδευόμενη από σημαντικές ανακοινώσεις που διαμορφώνουν την τελική εικόνα του διαγωνισμού. Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισε η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον μεγάλο τελικό, η οποία ανέδειξε την Αυστρία ως την τελευταία χώρα που θα εμφανιστεί στη σκηνή.

Σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία, η Αυστρία θα διαγωνιστεί στην 25η και τελευταία θέση του τελικού, έπειτα από ζωντανή κλήρωση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Την κλήρωση ανέλαβε η νεοπαρουσιαζόμενη μασκότ του διαγωνισμού, Auri, η οποία επέλεξε τυχαία τη σειρά εμφάνισης, χαρίζοντας στη διοργανώτρια χώρα μία από τις πιο ευνοϊκές θέσεις του τελικού στις 16 Μαΐου.

Η Αυστρία, ως διοργανώτρια χώρα, εξασφαλίζει αυτόματα τη συμμετοχή της στον μεγάλο τελικό. Τη χώρα θα εκπροσωπήσει ο COSMÓ με το τραγούδι «Tanzschein». Η τελευταία θέση στη σειρά εμφάνισης θεωρείται στρατηγικά ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς παραδοσιακά ενισχύει την απήχηση μιας συμμετοχής στο κοινό και μπορεί να επηρεάσει θετικά το τελικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα με την κλήρωση, οι διοργανωτές παρουσίασαν επίσημα τη νέα μασκότ της Eurovision 2026, την Auri. Όπως ανακοινώθηκε, η πλήρης παρουσίασή της στο κοινό θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση στις 19 Μαρτίου από τον αυστριακό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ORF. Η Auri διαδέχεται τη Lumo, τη μασκότ της Eurovision 2025 στη Βασιλεία, και εντάσσεται στη στρατηγική του διαγωνισμού να ενισχύει την ταυτότητα και την αναγνωρισιμότητά του μέσω συμβολικών χαρακτήρων, κατά το πρότυπο μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.

Η συνάντηση των αρχηγών αποστολών στη Βιέννη αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στάδια προετοιμασίας για τη φετινή διοργάνωση. Εκπρόσωποι περίπου 35 χωρών συγκεντρώθηκαν στην αυστριακή πρωτεύουσα, όπου ενημερώθηκαν για όλες τις βασικές πτυχές της παραγωγής και της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών οριστικοποιήθηκαν οι συμμετοχές, οι σκηνικές προσεγγίσεις και οι τεχνικές απαιτήσεις κάθε χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση παρείχε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας, τα μέτρα ασφαλείας και το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των προβών, τον χρόνο σκηνικής παρουσίας κάθε αποστολής, καθώς και για τη χρήση των LED οθονών και των ειδικών εφέ.

Με τον μεγάλο τελικό να πλησιάζει, η Eurovision 2026 εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία, με την Αυστρία να αποκτά ένα σημαντικό προβάδισμα στη σκηνή της Βιέννης.

