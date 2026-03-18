Η Jane Fonda σχολιάζει το αφιέρωμα στον Redford και απορεί με την επιλογή της Streisand

Η Jane Fonda δηλώνει ότι είχε περισσότερα να πει για τον Robert Redford και εκφράζει με χιούμορ την έκπληξή της για το αφιέρωμα στα Oscars
Η Jane Fonda προκάλεσε αίσθηση με τις δηλώσεις της μετά την τελετή των 98ων Βραβείων Oscar, εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι το αφιέρωμα στον Robert Redford πραγματοποιήθηκε από την Barbra Streisand και όχι από την ίδια.

Η Jane Fonda, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Robert Redford σε 4 ταινίες, μίλησε σε δημοσιογράφους στο κόκκινο χαλί μετά την απονομή και σχολίασε με χιούμορ την επιλογή της Barbra Streisand για το συγκεκριμένο tribute. Όπως ανέφερε, «θα ήθελα να μάθω γιατί η Barbra Streisand ήταν εκείνη που έκανε το αφιέρωμα για τον Robert Redford», προσθέτοντας ότι «εκείνη έκανε μόνο μία ταινία μαζί του, ενώ εγώ έκανα 4, άρα έχω περισσότερα να πω».

Το αφιέρωμα στον Robert Redford αποτέλεσε ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της βραδιάς, με την Barbra Streisand να ανατρέχει στη μακρόχρονη σχέση τους, τόσο επαγγελματική όσο και προσωπική. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στην ταινία «The Way We Were» του 1973, ενώ η Barbra Streisand είχε ερμηνεύσει και το ομώνυμο τραγούδι που συνδέθηκε με την επιτυχία της ταινίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Barbra Streisand εξήρε τον χαρακτήρα και τη στάση ζωής του Robert Redford, σημειώνοντας ότι «είχε ισχυρή προσωπικότητα τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης» και ότι «υπερασπιζόταν την ελευθερία του Τύπου, την προστασία του περιβάλλοντος και ενθάρρυνε νέες φωνές μέσω του Sundance Institute».

Η Barbra Streisand αναφέρθηκε επίσης στην προσωπική τους σχέση, αποκαλύπτοντας ότι στην τελευταία τους επικοινωνία είχαν εκφράσει αμοιβαία την αγάπη τους.

Μετά την τελετή, η Jane Fonda μίλησε εκ νέου για τον Robert Redford, εκφράζοντας τον βαθύ θαυμασμό της. Όπως δήλωσε, «ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και είχε σπουδαίες αξίες. Πρόσφερε πολλά στον κινηματογράφο και άλλαξε την πορεία του, δίνοντας ώθηση στον ανεξάρτητο κινηματογράφο».

Η Jane Fonda και ο Robert Redford είχαν συνεργαστεί σε ταινίες όπως «The Chase», «Barefoot in the Park», «The Electric Horseman» και «Our Souls at Night», διαμορφώνοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά δίδυμα.

Η παρέμβαση της Jane Fonda, αν και διατυπωμένη με χιουμοριστική διάθεση, επανέφερε τη συζήτηση γύρω από τις επιλογές των αφιερωμάτων της Ακαδημίας, επισημαίνοντας τη σημασία των προσωπικών και καλλιτεχνικών δεσμών στις στιγμές τιμής.

