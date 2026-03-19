Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Η στιγμή που μίλησε για τη Χρύσα Μιχαλοπούλου στο MasterChef

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αναφέρθηκε στην πρώην σύντροφό του και μητέρα του γιου του, Χρύσα Μιχαλοπούλου, στο MasterChef

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος προκάλεσε αίσθηση στο πρόσφατο επεισόδιο του MasterChef, όταν αναφέρθηκε στην πρώην σύντροφό του και μητέρα του γιου του, Χρύσα Μιχαλοπούλου, με έναν απρόσμενο και παιχνιδιάρικο τρόπο. Ο γνωστός σεφ χαρακτήρισε τη νεαρή ηθοποιό «μαμά του Κίμωνα», περίπου έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους.

Η αφορμή για την αναφορά ήταν η παίκτρια Wasan, την οποία ο Κουτσόπουλος αποφάσισε να αποκαλεί «Χρύσα» για την εβδομάδα, συνδέοντάς την με τη Χρύσα Μιχαλοπούλου. Ο διάλογος μεταξύ τους ήταν ιδιαίτερα χαλαρός και με χιούμορ.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Wasan, δεν έχουμε βρει ελληνικό όνομα γι’ αυτή την εβδομάδα, ε; Το έχουμε αφήσει λίγο πίσω αυτό το concept.»

Wasan: «Ναι το πρόσεξα, αλλά γιατί;»

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Να σου πω λίγο κάτι; Για αυτήν την εβδομάδα θα σε λέω… Να σου πω πώς θα σε λέω; Να δώσω και ψωμάκι λίγο τώρα; Χρύσα! Είναι η μαμά του Κίμωνα. Οπότε θα σε λέω Χρύσα γι’ αυτή την εβδομάδα. Wasan-Χρύσα.»

Wasan: «Χρύσα. I love the name. Είναι ένα ιδιαίτερο όνομα. Είμαι χαρούμενη γι’ αυτό. Ναι, μου αρέσει πολύ κι ανυπομονώ και για τα επόμενα ονόματα επίσης. Θέλω να είμαι εδώ για τις επόμενες εβδομάδες, οπότε…»

Η σχέση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου και της Χρύσας Μιχαλοπούλου είχε ξεκινήσει με ιδιαίτερη χαρά για το ζευγάρι, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2022 έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2025 επιβεβαιώθηκε ο χωρισμός τους, φέρνοντας αλλαγές στην προσωπική τους ζωή.

Η ίδια η Χρύσα Μιχαλοπούλου είχε μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό της σε παλαιότερη συνέντευξη στο podcast «Γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», λέγοντας: «Το να αποσυνδέεσαι από μία σχέση σε κάνει να αποσυνδέεσαι γενικά κι από τη ζωή. Όταν χωρίζεις, χωρίζεις γενικά. Μετά σου παίρνει πολύ καιρό για να ξανανιώσεις πράγματα. Θέλει πολλή δουλειά. Είναι και δύσκολο να αγαπήσεις τώρα πια…».

Η αναφορά του Κουτσόπουλου στην εκπομπή έφερε μια ανάλαφρη στιγμή στο πλατό, δείχνοντας ότι ακόμα και μέσα από προσωπικές εμπειρίες, η διάθεση για χιούμορ και ζωντάνια παραμένει ζωντανή στον τηλεοπτικό χώρο.

