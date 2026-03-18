Κλέλια Ανδριολάτου: Ξεχώρισε στο πάρτι του Elton John στα Όσκαρ

Η Ελληνίδα ηθοποιός Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε το «παρών» στο ετήσιο λαμπερό πάρτι του Elton John με αφορμή τα Όσκαρ

Στο καθιερωμένο λαμπερό πάρτι του Elton John με αφορμή τα Όσκαρ, η Ελληνίδα ηθοποιός Κλέλια Ανδριολάτου κατάφερε να ξεχωρίσει, εκπροσωπώντας με στυλ και χάρη την ελληνική καλλιτεχνική σκηνή στο πιο glamorous event του Χόλιγουντ.

Η Κλέλια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσω Instagram, συνοδεύοντάς τα με ένα μήνυμα που τιμά τη δημιουργικότητα και τη σκληρή δουλειά των καλλιτεχνών: «Το πάρτι των Όσκαρ του Έλτον Τζον. Γιορτάζοντας τη χαρά και την επιτυχία των καλλιτεχνών, εκείνων που συνεχίζουν να ονειρεύονται, να προσπαθούν, να δουλεύουν σκληρά και να πετυχαίνουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Για την περίσταση, η ηθοποιός επέλεξε ένα κομψό μαύρο στράπλες φόρεμα, που τόνιζε τη σιλουέτα της με διακριτική λάμψη και σύγχρονη φινέτσα. Η minimal αισθητική του φορέματος σε συνδυασμό με το αψεγάδιαστο styling της, απέδειξε ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές για να εντυπωσιάσει σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα events της χρονιάς.

Η εμφάνιση της Κλέλιας Ανδριολάτου απέδειξε ότι η ελληνική μόδα και η δημιουργικότητα έχουν τη θέση τους ανάμεσα στα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου κινηματογράφου, αφήνοντας υποσχέσεις για ακόμα περισσότερες δυνατές στιγμές στιλ στο μέλλον.

Δες κι αυτό…