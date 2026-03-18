Μουσικά Νέα 18.03.2026

Μίνως Μάτσας: Μαγικό φινάλε στο Vox με λαμπερούς καλεσμένους

Ο Μίνως Μάτσας ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του με μια συγκινητική βραδιά γεμάτη μουσική, δυνατές στιγμές και εκλεκτούς καλεσμένους στο κατάμεστο Vox
Mad.gr

Μια πραγματικά μαγική μουσική εμπειρία χάρισε στο κοινό που έδωσε το «παρών» στο Vox ο Μίνως Μάτσας το βράδυ της 16ης Μαρτίου 2026. Ο ταλαντούχος συνθέτης παρουσίασε την παράσταση «Δικά μου ή Δανεικά» με πλήθος κόσμου να παρευρίσκεται ώστε να απολαύσει τόσο τις δικές του συνθέσεις όσο και εκείνες που κουβαλά μέσα του.

Η ανταπόκριση του κοινού στην παράσταση «Δικά μου ή Δανεικά» ήταν συγκλονιστική, με τον κόσμο, φίλους και συνεργάτες  να γεμίζουν από νωρίς τον χώρο και να γίνονται «ένα» με τον συνθέτη. Ο Μίνως Μάτσας μοιράστηκε για δύο Δευτέρες τραγούδια από τη δισκογραφία του, από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, αλλά και κομμάτια με τα οποία μεγάλωσε και που τον διαμόρφωσαν καλλιτεχνικά. Από τις πρώτες νότες στο πιάνο μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα, ο Μίνως Μάτσας δημιούργησε μια σπάνια αίσθηση παρέας. Συνοδοιπόροι του ήταν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Δήμητρα Μωραΐτη μαζί με επτά ταλαντούχους μουσικούς.

Στο κατάμεστο Vox παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, του θεάματος, και των τεχνών. Μεταξύ αυτών η Μιμή Ντενίση, o Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο, η Βικτόρια Χίσλοπ, ο Πέτρος Ζούλιας, ο Σταύρος Τσακίρης, ο Νίκος Μπογιόπουλος, η Σοφία Καψούρου.

 

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Η Daphne Lawrence παρουσίασε το SOS σε ένα εκρηκτικό πάρτι

Ημισκούμπρια & Παύλος Παυλίδης στο Release Athens 2026!

Η Demi Lovato συγκινεί στο The Tonight Show

Eurovision 2026: Η Auri αποφάσισε και η σειρά εμφάνισης αλλάζει τα δεδομένα

Η Lizzo παρουσιάζει το πρώτο της παιδικό βιβλίο

Εurovision 2026: Το «The Model» αποκαλύπτει μεγάλη ανατροπή για τον Akyla

Οι Radiohead σχεδιάζουν παγκόσμια περιοδεία με 20 συναυλίες κάθε χρόνο

Η Sabrina Carpenter χορεύει σε ρυθμούς Bad Bunny με φανέλα Lionel Messi και γίνεται viral

Ο Harry Styles κυριαρχεί στα charts – Όλο το abum του είναι στο Hot 100 του Billboard

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ