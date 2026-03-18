Μίνως Μάτσας: Μαγικό φινάλε στο Vox με λαμπερούς καλεσμένους

Μια πραγματικά μαγική μουσική εμπειρία χάρισε στο κοινό που έδωσε το «παρών» στο Vox ο Μίνως Μάτσας το βράδυ της 16ης Μαρτίου 2026. Ο ταλαντούχος συνθέτης παρουσίασε την παράσταση «Δικά μου ή Δανεικά» με πλήθος κόσμου να παρευρίσκεται ώστε να απολαύσει τόσο τις δικές του συνθέσεις όσο και εκείνες που κουβαλά μέσα του.

Η ανταπόκριση του κοινού στην παράσταση «Δικά μου ή Δανεικά» ήταν συγκλονιστική, με τον κόσμο, φίλους και συνεργάτες να γεμίζουν από νωρίς τον χώρο και να γίνονται «ένα» με τον συνθέτη. Ο Μίνως Μάτσας μοιράστηκε για δύο Δευτέρες τραγούδια από τη δισκογραφία του, από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, αλλά και κομμάτια με τα οποία μεγάλωσε και που τον διαμόρφωσαν καλλιτεχνικά. Από τις πρώτες νότες στο πιάνο μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα, ο Μίνως Μάτσας δημιούργησε μια σπάνια αίσθηση παρέας. Συνοδοιπόροι του ήταν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Δήμητρα Μωραΐτη μαζί με επτά ταλαντούχους μουσικούς.

Στο κατάμεστο Vox παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, του θεάματος, και των τεχνών. Μεταξύ αυτών η Μιμή Ντενίση, o Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο, η Βικτόρια Χίσλοπ, ο Πέτρος Ζούλιας, ο Σταύρος Τσακίρης, ο Νίκος Μπογιόπουλος, η Σοφία Καψούρου.