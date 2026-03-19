Η Μπέσσυ Μάλφα σε ρόλο ξεναγού στις Βρυξέλλες

Η ανάρτηση από την εντυπωσιακή πλατεία του 15ου αιώνα και το τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της Γεράσιμο Σκιαδαρέση

Στιγμές από την καθημερινότητά τους στο εξωτερικό μοιράστηκαν με το κοινό τους η Μπέσσυ Μάλφα και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, με αφορμή μια ιδιαίτερη επαγγελματική εμφάνιση του ηθοποιού στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσει το «Εκτός ύλης» στο Ευρωκοινοβούλιο, με τη Μπέσσυ Μάλφα να τον συνοδεύει και να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για μια μικρή απόδραση. Μέσα από τα social media, η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες από την κεντρική, επιβλητική πλατεία του 15ου αιώνα, η οποία συγκαταλέγεται στις ομορφότερες του κόσμου.

Στα βίντεο που ανάρτησε, κατέγραψε τη ζωντανή ατμόσφαιρα της περιοχής, με άμαξες, κόσμο και αρχιτεκτονικά στοιχεία που εντυπωσιάζουν, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια αίσθηση της εμπειρίας. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, στο πλάνο εμφανίζεται και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, με τη Μπέσσυ Μάλφα να σχολιάζει με χιούμορ και τρυφερότητα «Ο ανδρούλης μου χαρούμενος!».

Η ίδια αναφέρθηκε και στη σχέση της με τα ταξίδια, εξηγώντας ότι στο παρελθόν ταξίδευε πιο συχνά. Η ηθοποιός ανέφερε ότι παλιότερα έκανε πολλά ταξίδια αλλά πλέον όχι. «Παίζει ο σύζυγος στο εξωτερικό κάνω κι εγώ τη βόλτα μου» είπε.

Η ανάρτηση της ηθοποιού συνδύασε εικόνες από έναν εμβληματικό ευρωπαϊκό προορισμό με μια προσωπική, αυθόρμητη ματιά στην καθημερινότητά τους, κερδίζοντας το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

