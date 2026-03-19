Celeb News 19.03.2026

Ο Brad Pitt συνεχίζει τα γυρίσματα του «The Riders» στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας

Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε στην Πεντέλη για νέες σκηνές της ταινίας «The Riders», μετά τα γυρίσματα σε Ύδρα, Χαλκίδα και Νέα Μάκρη
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο ιστορικό Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής «The Riders», με πρωταγωνιστή τον διάσημο ηθοποιό Brad Pitt. Η διεθνής παραγωγή έχει επιλέξει αρκετές τοποθεσίες στην Ελλάδα, μετατρέποντάς τες σε σκηνικά για την ταινία.

Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, ο χολιγουντιανός σταρ έφτασε στον χώρο του εντυπωσιακού αρχοντικού, όπου συνεχίζονται τα γυρίσματα. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε με την ίδια χαρακτηριστική εμφάνιση που έχει σε πολλές από τις σκηνές που γυρίζονται στη χώρα: ένα σκούρο τζιν παντελόνι και ένα μπλε πουλόβερ. Αφού κατέβηκε από ένα μαύρο τζιπ, κατευθύνθηκε προς το εσωτερικό του κτιρίου για να συνεχίσει τις λήψεις.

Η παραγωγή της ταινίας έχει ήδη ταξιδέψει σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Μεταξύ αυτών είναι η Ύδρα, η Χαλκίδα, η Νέα Μάκρη αλλά και η Πλατεία Κοτζιά στο κέντρο της Αθήνα. Πρόσφατα, το κινηματογραφικό συνεργείο βρέθηκε και στο Μενίδι, όπου αξιοποίησε ένα από τα παλαιότερα κινηματογραφικά στούντιο της πρωτεύουσας.

Το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας επιλέχθηκε από τους δημιουργούς της ταινίας λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του. Οι μεγάλες αίθουσες με τα ψηλά ταβάνια, αλλά και τα υπόγεια κελάρια του κτιρίου, προσφέρουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό που εξυπηρετεί τις ανάγκες της ιστορίας. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, οι χώροι του μεγάρου διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να θυμίζουν ένα αρχοντικό σπίτι στην Ύδρα.


Σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Brad Pitt βρίσκει καταφύγιο σε αυτή την κατοικία μαζί με την κόρη του, γεγονός που εξηγεί και τη συγκεκριμένη σκηνογραφική μετατροπή του χώρου.

Τα γυρίσματα της ταινίας στην Ελλάδα ξεκίνησαν στις 19 Φεβρουαρίου στην Ύδρα, η οποία μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό. Εκεί γυρίστηκαν σκηνές με έντονα καιρικά φαινόμενα, που δημιουργήθηκαν τεχνητά με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού, όπως μεγάλων ανεμιστήρων και συστημάτων νερού για την αναπαράσταση δυνατής βροχής.

Η παρουσία μιας τόσο μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής στη χώρα θεωρείται σημαντική, καθώς προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα και τις τοποθεσίες της ως ιδανικά σκηνικά για τον παγκόσμιο κινηματογράφο.


