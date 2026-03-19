Akylas: Σαρώνει στα YouTube views πριν τη Eurovision 2026

Ποιες χώρες οδηγούν την κούρσα της δημοτικότητας στον δρόμο για τη Βιέννη και η εντυπωσιακή πορεία του «Ferto»

Με τη Βιέννη να προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη φιλοξενία της Eurovision 2026, το ψηφιακό τοπίο αναδεικνύει ήδη τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Τα YouTube views αποτελούν τον πιο άμεσο καθρέφτη της λαϊκής απήχησης, προσφέροντας μια πρώτη γεύση για το ποια τραγούδια έχουν καταφέρει να τρυπώσουν στα ακουστικά των Ευρωπαίων πριν καν ανάψουν τα φώτα στη Wiener Stadthalle.

Σε αυτή την άτυπη αλλά κρίσιμη κούρσα, οι συμμετοχές παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα δυναμική, με ορισμένες χώρες να ξεφεύγουν με εκατομμύρια προβολές. Ο Ακύλας, ο οποίος με το κομμάτι «Ferto» έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν πρωτοφανή θόρυβο γύρω από το όνομά του, μέχρι στιγμής στέκεται στη δεύτερη θέση αυτής της κατάταξης.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας δεσπόζει με διαφορά η Ιταλία, η οποία με 20,54 εκατομμύρια προβολές αποδεικνύει πως παραμένει η «υπερδύναμη» του θεσμού. Ωστόσο, η Ελλάδα και ο Ακύλας ακολουθούν δυναμικά στη δεύτερη θέση με το εντυπωσιακό νούμερο των 8,94 εκατομμυρίων, αφήνοντας πίσω τη Φινλανδία που βρίσκεται στα 6,1 εκατομμύρια.

Η Κύπρος δίνει δυναμικό παρόν στην τέταρτη θέση με 3,67 εκατομμύρια, ακολουθούμενη από τη Σουηδία με 3,55 εκατομμύρια και το Ισραήλ με 3,14 εκατομμύρια. Στην υπόλοιπη δεκάδα, η μάχη εξελίσσεται στήθος με στήθος, με την Κροατία να συγκεντρώνει 3,06 εκατομμύρια και τη Γερμανία 3,04 εκατομμύρια.

Την πρώτη δεκάδα των δημοφιλέστερων συμμετοχών συμπληρώνουν η Σερβία και η Ουκρανία, με 2,2 και 2,12 εκατομμύρια προβολές αντίστοιχα. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν ένα σκηνικό έντονου ανταγωνισμού, όπου ο Ακύλας δείχνει να έχει το απαραίτητο «ρεύμα» για να διεκδικήσει μια κορυφαία θέση στη Βιέννη.

