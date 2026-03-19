Beauty 19.03.2026

5 παστέλ nail arts που θα σε βάλουν από τώρα σε πασχαλινό mood

Από αφηρημένα σχέδια μέχρι pastel gradient και rose gold λεπτομέρειες, ιδέες μανικιούρ που ταιριάζουν απόλυτα στην ανοιξιάτικη περίοδο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη είναι η εποχή που φέρνει ανανέωση σε κάθε επίπεδο, από τη διάθεση μέχρι το στιλ και φυσικά την ομορφιά. Με το Πάσχα να πλησιάζει, πολλές γυναίκες αναζητούν φρέσκες και φωτεινές ιδέες για το μανικιούρ τους, που θα ταιριάζουν με το ανοιξιάτικο κλίμα και τα πιο ανάλαφρα looks της περιόδου.

Οι παστέλ αποχρώσεις είναι από τις πιο αγαπημένες επιλογές αυτή την εποχή, καθώς θυμίζουν τα χρώματα της άνοιξης και των πασχαλινών ημερών. Από απαλό ροζ και λιλά μέχρι γαλάζιο και μέντα, δημιουργούν κομψά αλλά και παιχνιδιάρικα μανικιούρ που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Παρακάτω θα βρεις μερικές ιδέες για παστέλ nail art που μπορούν να δώσουν έμπνευση για το επόμενο ανοιξιάτικο μανικιούρ.

https://www.instagram.com/thehangedit/

Αφηρημένα σχέδια σε παστέλ μπλε

Τα αφηρημένα σχέδια αποτελούν μια από τις πιο μοντέρνες επιλογές για παστέλ μανικιούρ. Το απαλό μπλε μπορεί να συνδυαστεί με μικρές καμπύλες γραμμές, μίνιμαλ πινελιές ή ακόμη και διακριτικά floral στοιχεία, δημιουργώντας ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που θυμίζει μικρό πίνακα ζωγραφικής πάνω στα νύχια.

https://www.instagram.com/nails_of_la/

Γεωμετρικά μοτίβα με μεταλλικές λεπτομέρειες

Τα παστέλ χρώματα αποκτούν πιο σύγχρονη διάσταση όταν συνδυάζονται με γεωμετρικά σχήματα. Τρίγωνα, γραμμές και μικρά blocks χρώματος μπορούν να τονιστούν με μεταλλικές πινελιές, όπως ασημί ή χρυσές λεπτομέρειες, προσφέροντας ένα κομψό και μοντέρνο αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/nails_of_la/

Μανικιούρ εμπνευσμένο από παστέλ ηλιοβασίλεμα

Οι αποχρώσεις του ηλιοβασιλέματος μεταφράζονται εντυπωσιακά και στα νύχια. Η απαλή μετάβαση από ροζ, λιλά και απαλό πορτοκαλί δημιουργεί ένα dreamy εφέ που θυμίζει ουρανό λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και δίνει μια ρομαντική αίσθηση στο μανικιούρ.

https://www.instagram.com/imarninails/

Gradient σε μπλε και ροζ

Το gradient μανικιούρ είναι ένας εύκολος τρόπος να συνδυαστούν δύο παστέλ αποχρώσεις. Η σταδιακή μετάβαση από το απαλό ροζ στο γαλάζιο δημιουργεί ένα απαλό ombré αποτέλεσμα που δείχνει κομψό και ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο.

https://www.instagram.com/imarninails/

Πολύχρωμα παστέλ νύχια

Για όσους αγαπούν το χρώμα, τα παστέλ «skittle nails» αποτελούν ιδανική επιλογή. Κάθε νύχι βάφεται σε διαφορετική παστέλ απόχρωση, όπως ροζ, λιλά, μέντα, κίτρινο ή γαλάζιο, δημιουργώντας ένα χαρούμενο και φρέσκο αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/imarninails/

Παστέλ ροζ με rose gold λεπτομέρειες

Το παστέλ ροζ αποκτά πιο πολυτελή χαρακτήρα όταν συνδυάζεται με πινελιές rose gold. Οι μεταλλικές λεπτομέρειες προσθέτουν λάμψη και κάνουν το μανικιούρ να δείχνει πιο κομψό, χωρίς να χάνει τη διακριτική παστέλ αισθητική του.

https://www.instagram.com/betina_goldstein/

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends Άνοιξη μανικιούρ Πάσχα Πάσχα 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

