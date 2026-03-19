Οι BTS σαλπάρουν για το μεγάλο comeback – Δες το teaser του Swim από το ARIRANG

Το κορυφαίο συγκρότημα της K-pop, οι BTS, επιστρέφει μετά από 3 χρόνια με φιλόδοξη κυκλοφορία και εντυπωσιακή προώθηση

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των BTS έχει πλέον ξεκινήσει, με το παγκόσμιο κοινό να αναμένει με έντονο ενδιαφέρον την κυκλοφορία του νέου album «ARIRANG». Το συγκρότημα ενίσχυσε το κλίμα προσμονής δίνοντας στη δημοσιότητα το δεύτερο επίσημο teaser για το τραγούδι «Swim».

Το βίντεο διάρκειας 25 δευτερολέπτων παρουσιάζει τους Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V και Jung Kook να ταξιδεύουν στα ανοιχτά με ένα επιβλητικό ιστιοφόρο, το S.S. Arirang. Στο φόντο ακούγεται ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι με έντονα συνθετικά στοιχεία, ενώ ο ήλιος φωτίζει τα πανιά του πλοίου, δημιουργώντας μια κινηματογραφική αίσθηση. Το teaser ολοκληρώνεται με τα μέλη του συγκροτήματος να στέκονται ευθυγραμμισμένα στην πλώρη, ντυμένα με σκούρα μπλε κοστούμια με διπλή σειρά κουμπιών, ακριβώς πάνω από το όνομα του πλοίου.

Η νέα αυτή προεπισκόπηση ακολουθεί το πρώτο teaser του «Swim», το οποίο δημοσιεύθηκε μία ημέρα νωρίτερα. Σε εκείνο το σύντομο απόσπασμα, μια γυναίκα διασχίζει έναν άδειο ναυτικό εκθεσιακό χώρο πριν σταματήσει μπροστά σε ένα ομοίωμα τρικάταρτου πλοίου. Το βίντεο καταλήγει, όπως και το δεύτερο teaser, με τον τίτλο του τραγουδιού να εμφανίζεται με λευκά καλλιγραφικά γράμματα πάνω από κύματα θάλασσας.

Το «ARIRANG» αποτελεί το 10ο στούντιο άλμπουμ των BTS και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου. Πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μετά από 3 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο τα μέλη ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα.

Η επιστροφή τους θα συνοδευτεί από μια μεγάλη ζωντανή εμφάνιση στις 21 Μαρτίου στην πλατεία Gwanghwamun στη Σεούλ, με τίτλο «BTS The Comeback Live | Arirang», η οποία θα μεταδοθεί μέσω της πλατφόρμας Netflix. Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα το συγκρότημα θα εμφανιστεί για δύο βραδιές στην εκπομπή «The Tonight Show», με συνέντευξη στις 25 Μαρτίου και διαδοχικές ζωντανές ερμηνείες τραγουδιών από το νέο άλμπουμ.

Με τη νέα αυτή κυκλοφορία, οι BTS επιδιώκουν να επιβεβαιώσουν τη θέση τους στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ανοίγοντας ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο μετά την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

