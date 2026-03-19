Μουσικά Νέα 19.03.2026

Οι BTS σαλπάρουν για το μεγάλο comeback – Δες το teaser του Swim από το ARIRANG

Το κορυφαίο συγκρότημα της K-pop, οι BTS, επιστρέφει μετά από 3 χρόνια με φιλόδοξη κυκλοφορία και εντυπωσιακή προώθηση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των BTS έχει πλέον ξεκινήσει, με το παγκόσμιο κοινό να αναμένει με έντονο ενδιαφέρον την κυκλοφορία του νέου album «ARIRANG». Το συγκρότημα ενίσχυσε το κλίμα προσμονής δίνοντας στη δημοσιότητα το δεύτερο επίσημο teaser για το τραγούδι «Swim».

www.instagram.com/bighit.music

Διάβασε επίσης: Οι BTS επιστρέφουν μετά από 4 χρόνια και το πρώτο trailer προκαλεί φρενίτιδα

Το βίντεο διάρκειας 25 δευτερολέπτων παρουσιάζει τους Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V και Jung Kook να ταξιδεύουν στα ανοιχτά με ένα επιβλητικό ιστιοφόρο, το S.S. Arirang. Στο φόντο ακούγεται ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι με έντονα συνθετικά στοιχεία, ενώ ο ήλιος φωτίζει τα πανιά του πλοίου, δημιουργώντας μια κινηματογραφική αίσθηση. Το teaser ολοκληρώνεται με τα μέλη του συγκροτήματος να στέκονται ευθυγραμμισμένα στην πλώρη, ντυμένα με σκούρα μπλε κοστούμια με διπλή σειρά κουμπιών, ακριβώς πάνω από το όνομα του πλοίου.

www.instagram.com/bighit.music

Η νέα αυτή προεπισκόπηση ακολουθεί το πρώτο teaser του «Swim», το οποίο δημοσιεύθηκε μία ημέρα νωρίτερα. Σε εκείνο το σύντομο απόσπασμα, μια γυναίκα διασχίζει έναν άδειο ναυτικό εκθεσιακό χώρο πριν σταματήσει μπροστά σε ένα ομοίωμα τρικάταρτου πλοίου. Το βίντεο καταλήγει, όπως και το δεύτερο teaser, με τον τίτλο του τραγουδιού να εμφανίζεται με λευκά καλλιγραφικά γράμματα πάνω από κύματα θάλασσας.

Το «ARIRANG» αποτελεί το 10ο στούντιο άλμπουμ των BTS και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου. Πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μετά από 3 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο τα μέλη ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα.

Η επιστροφή τους θα συνοδευτεί από μια μεγάλη ζωντανή εμφάνιση στις 21 Μαρτίου στην πλατεία Gwanghwamun στη Σεούλ, με τίτλο «BTS The Comeback Live | Arirang», η οποία θα μεταδοθεί μέσω της πλατφόρμας Netflix. Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα το συγκρότημα θα εμφανιστεί για δύο βραδιές στην εκπομπή «The Tonight Show», με συνέντευξη στις 25 Μαρτίου και διαδοχικές ζωντανές ερμηνείες τραγουδιών από το νέο άλμπουμ.

Με τη νέα αυτή κυκλοφορία, οι BTS επιδιώκουν να επιβεβαιώσουν τη θέση τους στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ανοίγοντας ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο μετά την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι BTS επανέρχονται δυναμικά με νέο look στο Arirang

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

album Arirang BTS K-pop Swim TEASER
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

Η Miley Cyrus σπάει τη σιωπής της για το Super Bowl 2027

Οι Spice Girls ακυρώνουν την επανένωση για τα 30 χρόνια από το Wannabe

Klavdia, Arcade Music και Panik Records συνεχίζουν τις μεγάλες επιτυχίες τους

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από την αλλαγή στο όνομα του Jay-Z

Akylas: Σαρώνει στα YouTube views πριν τη Eurovision 2026

Σε ιστορικό υψηλό η παγκόσμια μουσική βιομηχανία το 2025 με έσοδα 31,7 δισ. δολάρια

Η Ella Langley γράφει ιστορία και ξεπερνά Beyoncé και Taylor Swift

Ο Harry Styles σπάει ρεκόρ στα βινύλια και κοντράρει την Taylor Swift

Η Sade ετοιμάζει comeback με βαθιά προσωπικό χαρακτήρα

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου