Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν υπάρχει φούρνος που να έχει λαγάνα σήμερα; Είμαι έγκυος στον 9ο μήνα και θέλω λαγάνα»

Η παρουσιάστρια μίλησε με χιούμορ για τις λιγούρες της εγκυμοσύνης και ζήτησε λαγάνα στον αέρα της εκπομπής

Η Κατερίνα Καινούργιου καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα, χαρίζοντας μια αυθόρμητη και χιουμοριστική στιγμή στον αέρα. Με αφορμή τη σαρακοστιανή συνταγή που ετοιμαζόταν στην κουζίνα της εκπομπής, η παρουσιάστρια αποκάλυψε μια έντονη επιθυμία που έχει αυτές τις ημέρες.

Συγκεκριμένα, ο σεφ της εκπομπής, Πέτρος Συρίγος, ετοιμαζόταν να παρουσιάσει φάβα ως σαρακοστιανό ορεκτικό. Ωστόσο, η παρουσιάστρια, η οποία διανύει πλέον τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, δεν έκρυψε ότι θα ήθελε να τη συνοδεύσει με κάτι συγκεκριμένο.

«Μπορούμε να βρούμε λαγάνα; Δεν υπάρχει φούρνος που να έχει λαγάνα σήμερα; Είμαι έγκυος στον 9ο μήνα και θέλω λαγάνα, δεν υπάρχει πουθενά;» είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής.

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το πώς η εγκυμοσύνη έχει αλλάξει τη σχέση της με το φαγητό, αποκαλύπτοντας ότι πλέον σκέφτεται πολύ συχνά τι θα φάει μέσα στη μέρα.

Όπως είχε εξομολογηθεί πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή της: «Αυτό που σκέφτομαι το φαγητό από την ώρα που κοιμάμαι μέχρι την ώρα που ξυπνάω… Πώς γίνεται σε μένα. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι όταν ένας άνθρωπος 40 χρόνια προσέχει, εντάξει, στην εφηβεία δεν πρόσεχα, από τα 20 και μετά άρχισα να προσέχω. Όταν λοιπόν 20 χρόνια προσέχεις, στην περίοδο της εγκυμοσύνης μετά, απελευθερώνεσαι».

Παράλληλα, η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να αποχωρήσει προσωρινά από το τηλεοπτικό της πόστο, καθώς πλησιάζει η περίοδος της άδειας μητρότητας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η τελευταία της εμφάνιση στην εκπομπή πριν τη γέννηση του παιδιού της θα είναι την Παρασκευή 3 Απριλίου.





