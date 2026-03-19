Πολυαναμενόμενο Project Hail Mary, Angelina Jolie και η Τελευταία Κλήση στα σινεμά

Δυνατές ιστορίες για τη φιλία, τη μνήμη, την επιβίωση και τα όνειρα, σε ένα πολυσυλλεκτικό κινηματογραφικό πρόγραμμα

Η κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει ένα πλούσιο μωσαϊκό ταινιών, που εκτείνονται από το βαθιά ανθρώπινο έως το φαντασιακό και το υπαρξιακό. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κοινωνικό δράμα «Σαν Αδέλφια» («Homebound»), όπου η φιλία δοκιμάζεται μέσα σε σκληρές κοινωνικές συνθήκες, ενώ η βιογραφική ταινία «Franz» φωτίζει τη ζωή και το έργο του Franz Kafka, ενός από τους πιο επιδραστικούς συγγραφείς του 20ού αιώνα.

Την ίδια στιγμή, η επιστημονική φαντασία εισβάλλει δυναμικά με το «Αποστολή Χαίρε Μαρία» («Project Hail Mary»), μια περιπέτεια με παγκόσμια διακυβεύματα, ενώ το ελληνικό «Τελευταία Κλήση» μεταφέρει την ένταση μιας ομηρίας που κορυφώνεται σε μια νύχτα αγωνίας που συγκλόνισε την Ελλάδα. Στο «Couture», οι προσωπικές ιστορίες τριών γυναικών διασταυρώνονται στο λαμπερό αλλά απαιτητικό σύμπαν της μόδας, αποκαλύπτοντας τις αθέατες πλευρές της ζωής και της επιβίωσης.

Για το οικογενειακό κοινό, το «Marsupilami» υπόσχεται μια ανάλαφρη και τρυφερή περιπέτεια, ενώ το «Χόλι: Το Γενναίο Σκαντζοχοιράκι» («Spiked») μιλά για τη δύναμη της φιλίας και του θάρρους μέσα από μια ζεστή animated ιστορία. Από την άλλη, το ιρανικό «Χωρίς Προηγούμενο Ραντεβού» («Bedoone Gharare Ghabli») εστιάζει στη μνήμη, την επιστροφή και τις ρίζες, μέσα από μια προσωπική διαδρομή γεμάτη συναισθηματικό βάρος.

Το ελληνικό «Βγαίνουν Μέσα από τη Μαργκό» εξερευνά την έννοια της επανεκκίνησης και της καλλιτεχνικής ταυτότητας, ενώ το «Τόμος 7» μας μεταφέρει σε έναν αλληγορικό κόσμο, όπου η πραγματικότητα και η ψευδαίσθηση μπλέκονται σε ένα υπαρξιακό παιχνίδι. Είτε πρόκειται για ιστορίες καθημερινών ανθρώπων είτε για αφηγήσεις που ξεπερνούν τα όρια της πραγματικότητας, οι ταινίες της εβδομάδας προσφέρουν επιλογές για κάθε γούστο, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη δύναμη του σινεμά να μας συγκινεί, να μας προβληματίζει και να μας ταξιδεύει.

Σαν Αδέλφια

Όνειρα, φιλία και δοκιμασίες σε μια σκληρή διαδρομή

(«Homebound») Κοινωνικό δράμα, ινδικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Neeraj Ghaywan, με τους Ishaan Khatter, Vishal Jethwa, Janhvi Kapoor, Reem Shaikh κ.ά.

Με λίγα λόγια… Ο Shoaib και ο Chandan είναι παιδικοί φίλοι από ένα μικρό χωριό, που ονειρεύονται να γίνουν αστυνομικοί, ελπίζοντας ότι η δουλειά θα τους φέρει τον σεβασμό που δεν είχαν ποτέ. Ωστόσο, καθώς πλησιάζουν τον στόχο τους, η πίεση και οι δυσκολίες δημιουργούν προβλήματα στη φιλία τους.

Franz

Η ζωή ενός ανήσυχου πνεύματος που σημάδεψε τη λογοτεχνία

(«Franz») Βιογραφικό δράμα, πολωνικής και τσέχικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Agnieszka Holland, με τους Idan Weiss, Sandra Korzeniak, Jenovéfa Boková, Peter Kurth, Sebastian Schwarz κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η ζωή και το έργο του Franz Kafka, από τα παιδικά του χρόνια έως τον πρόωρο θάνατό του το 1924. Η Agnieszka Holland προσεγγίζει με κύρος μια εμβληματική μορφή, τοποθετώντας τον στο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής και φωτίζοντας, με αντισυμβατική αφήγηση, τις εσωτερικές του συγκρούσεις.

Αποστολή Χαίρε Μαρία

Μια αποστολή στο διάστημα με το μέλλον της ανθρωπότητας σε κίνδυνο

(«Project Hail Mary») Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, αμερικάνικης παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Phil Lord και Christopher Miller, με τους Ryan Gosling, Phil Lord, Christopher Miller, Aditya Sood, Andy Weir κ.ά.

Με λίγα λόγια… Όταν ένας καθηγητής φυσικών επιστημών ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από τη γη και αρχίζει να αποκτά τη μνήμη του, ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Η συνάντησή του με έναν εξωγήινο, ίσως τον βοηθήσει στην αποστολή του.

Τελευταία Κλήση

Μια νύχτα αγωνίας με μια ομηρία που μπορεί να εκραγεί

Αστυνομικό θρίλερ, ελληνικής παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Σέριφ Φράνσις, με τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο, Ρένια Λουιζίδου, Νίκο Ψαρρά, Δημήτρη Λάλο, Ερρίκο Λίτση, Καλλιόπη Χάσκα κ.ά.

Με λίγα λόγια… Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει με μία χειροβομβίδα, ενώ ζητά να εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση.

Couture

Τρεις γυναίκες, τρεις ζωές στην καρδιά της μόδας

(«Coutures») Δραματική ταινία, γαλλικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Alice Winocour, με τους Angelina Jolie, Louis Garrel, Aryel Aneï, Ella Rumpf, Vincent Lindon, Aurora Clément κ.ά.

Με λίγα λόγια… Στην έξαψη της παρισινής εβδομάδας μόδας, διασταυρώνονται οι ζωές τριών γυναικών: της Maxime, μίας σκηνοθέτιδας που ανακαλύπτει στα 40 της ότι έχει καρκίνο του μαστού, της Ada, που θέλει να ξεφύγει από το προδιαγεγραμμένο μέλλον της στο Νότιο Σουδάν, και της Angèle, μίας μακιγιέζ, που δουλεύει στα παρασκήνια της πασαρέλας.

Marsupilami

Μια απρόσμενη αποστολή με τον πιο χαριτωμένο επιβάτη

(«Marsupilami») Παιδική ταινία γαλλικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Philippe Lacheau με τους Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Tarek Boudali, Élodie Fontan. Με τις φωνές των Γιώργου Σκουφή, Σταύρου Σιούλη, Τάσου Κωστή, Τάνιας Παλαιολόγου, Βαγγέλη Στρατηγάκου, Γιώργου Ρέλλα, Βασίλη Παπαστάθη.

Με λίγα λόγια… Ένας άντρας αναλαμβάνει να παραδώσει ένα μυστηριώδες δέμα από τη Νότια Αμερική, για να ανακαλύψει τελικά ότι μεταφέρει ένα μωρό Marsupilami.

Χωρίς Προηγούμενο Ραντεβού

Επιστροφή στο παρελθόν μετά από τριάντα χρόνια

(«Bedoone Gharare Ghabli») Δραματική ταινία ιρανικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Behrouz Shoaibi, με τους Pegah Ahangarani, Mostafa Zamani, Saber Abar κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η Yasamin, όταν ήταν στην ηλικία του εξάχρονου γιου της, μετανάστευσε στο Μόναχο και τώρα, μετά το θάνατο του πατέρα της, αναγκάζεται να επιστρέψει στο Ιράν μετά από τριάντα χρόνια.

Βγαίνουν Μέσα από τη Μαργκό

Μια επιστροφή στη σκηνή και στην ίδια τη ζωή

(«Βγαίνουν Μέσα Απ’ τη Μάργκο») Δραματική ταινία ελληνικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Βούλγαρη, με τους Έκτορα Λυγίζο, Σοφία Κόκκαλη, Έυη Σαουλίδου κ.ά.

Με λίγα λόγια… Τραγουδοποιός που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, αλλά αποσύρθηκε από το προσκήνιο μετά την αποτυχία του τελευταίου της άλμπουμ, η Μάργκο επιστρέφει στη ζωή και την τέχνη της κάνοντας πάρτι για τα σαράντα της χρόνια. Είναι όμως έτοιμη να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα;

Τόμος 7

Ένας μυστηριώδης κόσμος όπου η πραγματικότητα δοκιμάζεται

(«Τόμος 7») Ταινία φαντασίας παραγωγής Ελλάδας, Κύπρου και Σερβίας του 2025, σε σκηνοθεσία Πάνου Παππά και Δέσποινας Χαραλάμπους, με τους Στέλα Φυρογένη, Κωστή Μπούντα, Κρίστελ Καπερώνη, Λάμπρο Τσάγκα, Βασίλη Κουκαλάνι κ.ά.

Με λίγα λόγια… Σε ένα απομονωμένο Κτίριο-Πόλη, που φέρει τον αριθμό 7, ένας νέος άντρας εμφανίζεται ξανά και ξανά για να αναμετρηθεί με τον έρωτα, την εξέγερση και την απατηλή υπόσχεση της διαφυγής.

Χόλι: Το Γενναίο Σκαντζοχοιράκι

Μια τρυφερή περιπέτεια για τη φιλία και το θάρρος

(«Spiked») Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων από το Λουξεμβούργο του 2026, σε σκηνοθεσία Caroline Origer, με τη φωνή των Κωνσταντίνου Ρεπάνη, Αγγελίνας Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρας Λέρτα κ.ά.

Με λίγα λόγια… Η Holly, ένα μικρό ορφανό σκαντζοχοιράκι που θέλει να γνωρίσει τον κόσμο, φεύγει για την πρώτη της περιπέτεια. Όταν κινδυνεύει, τη σώζει ο λαγός Walter, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του χάνει τη μνήμη του και πιστεύει πως είναι υπερήρωας. Μαζί ξεκινούν μια απίθανη περιπέτεια γεμάτη φαντασία, ανακαλύπτοντας τη δύναμη της φιλίας και του θάρρους.

