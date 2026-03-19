Σε ιστορικό υψηλό η παγκόσμια μουσική βιομηχανία το 2025 με έσοδα 31,7 δισ. δολάρια

Στην κορυφή των καλλιτεχνών η Taylor Swift, ακολουθούν οι Stray Kids και ο Drake - Το «APT.» το πιο επιτυχημένο single της χρονιάς

Η παγκόσμια μουσική βιομηχανία κατέγραψε το 2025 την ισχυρότερη επίδοσή της από το 1999, με τα συνολικά έσοδα από ηχογραφημένη μουσική να φτάνουν τα 31,7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Global Music Report 2026 της International Federation of the Phonographic Industry IFPI. Πρόκειται για την 11η συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα αυτή κορυφή διαδραματίζει η συνεχής άνοδος των συνδρομητικών υπηρεσιών streaming. Τα έσοδα από streaming ξεπέρασαν τα 22 δισ. δολάρια και αντιπροσωπεύουν το 69,6% των συνολικών εσόδων, ενώ οι χρήστες συνδρομητικών υπηρεσιών έφτασαν τα 837 εκατ., έναντι 752 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. Η διείσδυση των ψηφιακών πλατφορμών σε νέες αγορές και η ευκολία πρόσβασης στη μουσική συνεχίζουν να μετασχηματίζουν τη βιομηχανία.

Παράλληλα, αξιοσημείωτη είναι η επιστροφή των φυσικών μορφών. Οι πωλήσεις βινυλίου αυξήθηκαν κατά 13,7%, οδηγώντας συνολικά την κατηγορία των φυσικών προϊόντων σε άνοδο 8%, μετά από πτώση 3% το 2024. Αντιθέτως, τα έσοδα από downloads και άλλες ψηφιακές μορφές μειώθηκαν κατά 5%, ενώ τα συγχρονισμένα δικαιώματα υποχώρησαν κατά 2%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, όλες οι αγορές κατέγραψαν ανάπτυξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατήρησαν την πρώτη θέση με μερίδιο 38,7% και αύξηση εσόδων κατά 3,3%, προσθέτοντας πάνω από 400 εκατ. δολάρια. Η Κίνα αναδείχθηκε στην τέταρτη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, ξεπερνώντας τη Γερμανία, με εντυπωσιακή αύξηση 20,1%. Η Ιαπωνία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς με άνοδο 8,9%.

Η Ευρώπη παρέμεινε η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια με αύξηση 5,6% και μερίδιο 30,4% των παγκόσμιων εσόδων. Το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε άνοδο 4,8%, η Γερμανία 1,7% και η Γαλλία 3,7%. Η Λατινική Αμερική αναδείχθηκε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή με αύξηση 17,1%, με τη Βραζιλία και το Μεξικό να συγκαταλέγονται πλέον στις 10 μεγαλύτερες αγορές. Στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική η ανάπτυξη έφτασε το 15,2%, με το streaming να καλύπτει το 97,5% των εσόδων.

Η Dr. Jo Twist, επικεφαλής της BPI, δήλωσε ότι «η έκθεση αποτυπώνει πόσο ανταγωνιστική έχει γίνει η παγκόσμια αγορά μουσικής, με το streaming να μειώνει τα εμπόδια εισόδου και να επιτρέπει σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να διεκδικούν την προσοχή του κοινού. Παρά τις προκλήσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η τρίτη μεγαλύτερη αγορά και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στην κορυφή των καλλιτεχνών για το 2025 βρέθηκε η Taylor Swift, σημειώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην πρώτη θέση. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Stray Kids, Drake, The Weeknd και Bad Bunny. Το τραγούδι «APT.» των ROSÉ και Bruno Mars αναδείχθηκε το πιο επιτυχημένο single της χρονιάς, ενώ το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift κυριάρχησε σε όλες τις κατηγορίες.

Την ίδια στιγμή, η IFPI επισημαίνει την αυξανόμενη απειλή από την απάτη στο streaming, ιδίως λόγω της εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης. Η δημιουργία ψεύτικων ή χειραγωγημένων ακροάσεων οδηγεί σε απώλεια εσόδων για καλλιτέχνες και δικαιούχους. Η πλατφόρμα Deezer ανέφερε ότι δέχεται πάνω από 60000 πλήρως παραγόμενα από AI τραγούδια καθημερινά, ενώ το 85% των ακροάσεων σε τέτοιο περιεχόμενο το 2025 ήταν δόλιες.

Η Victoria Oakley, επικεφαλής της IFPI, τόνισε ότι «η παγκόσμια ανάπτυξη της μουσικής οφείλεται σε σπουδαίους καλλιτέχνες και στη διαρκή επένδυση των δισκογραφικών εταιρειών. Η αύξηση αυτή σημαίνει μεγαλύτερες αποδόσεις για τους δημιουργούς και ενίσχυση των μουσικών κοινοτήτων».

Η παγκόσμια μουσική βιομηχανία εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου η τεχνολογία, η καινοτομία και η προστασία των δικαιωμάτων συνυπάρχουν, καθορίζοντας το μέλλον της δημιουργίας και της κατανάλωσης μουσικού περιεχομένου.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

