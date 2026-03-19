Screen News 19.03.2026

Η Teyana Taylor απαντά στις αντιδράσεις μετά την ήττα της στα Όσκαρ

Η Teyana Taylor εξηγεί γιατί χειροκρότησε την Amy Madigan και στέλνει μήνυμα για την αξία της αξιοπρέπειας στην ήττα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Teyana Taylor τοποθετήθηκε δημόσια μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η στάση της στην τελετή των 98ων Βραβείων Oscar, υπερασπιζόμενη την επιλογή της να χειροκροτήσει θερμά την Amy Madigan μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Η Teyana Taylor ήταν υποψήφια για το Oscar Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another», ενώ το βραβείο κατέκτησε η Amy Madigan για την ταινία «Weapons». Με την ανακοίνωση του ονόματος της νικήτριας, η Teyana Taylor σηκώθηκε από τη θέση της και ήταν από τους πρώτους που χειροκρότησαν όρθιοι την Amy Madigan, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Actor Awards 2026: Η Rue Rose έκλεψε την παράσταση δίπλα στην Teyana Taylor

Η αντίδραση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ένα σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε σχόλια, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» με την έκφρασή της.

Η Teyana Taylor απάντησε δημόσια μέσω ανάρτησης, δίνοντας τη δική της οπτική για τη συμπεριφορά της και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ήττα. Όπως ανέφερε, «ο κόσμος έχει τόση δυστυχία που οι δυστυχισμένες καρδιές ξεχνούν πώς μοιάζει η χαρά. Συνηθίζουν να είναι κακοί ηττημένοι, οπότε όταν βλέπουν αληθινό αθλητικό πνεύμα, αυτό τους αποσυντονίζει».

Η ίδια συνέχισε λέγοντας ότι «το να χειροκροτάς τη νίκη κάποιου άλλου απαιτεί κάτι που πολλοί δεν έμαθαν ποτέ, πώς να κερδίζουν με χάρη και αληθινή χαρά και πώς να χάνουν με αξιοπρέπεια, με το κεφάλι ψηλά».

Η τοποθέτηση της Teyana Taylor ανέδειξε τη σημασία της στάσης απέναντι τόσο στη νίκη όσο και στην ήττα, σε μια βραδιά όπου το ανταγωνιστικό στοιχείο συνυπάρχει με τη δημόσια έκθεση και την έντονη κριτική.

Η παρουσία της Teyana Taylor στα φετινά Oscars επιβεβαίωσε την αναγνώριση της ερμηνευτικής της πορείας, ενώ η αντίδρασή της στην ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε συζήτηση γύρω από την έννοια του σεβασμού και της ευγενούς άμιλλας στον χώρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Διάβασε επίσης: Η Amy Madigan γράφει ιστορία στα 75 της με το πρώτο της Oscar

Πολυαναμενόμενο Project Hail Mary, Angelina Jolie και η Τελευταία Κλήση στα σινεμά

Η Madonna επιστρέφει στη μικρή οθόνη μετά από 24 χρόνια σε εμβληματική σειρά

Η Chloé Zhao σχολιάζει την ακύρωση της Buffy: «Δεν με εξέπληξε η απόφαση»

Η Ελλάδα υποδέχεται τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2027

Οι ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ (Weekend Rebels)

Η Jane Fonda σχολιάζει το αφιέρωμα στον Redford και απορεί με την επιλογή της Streisand

Στην Αθήνα για γυρίσματα οι Cillian Murphy, Daniel Craig και Michelle Williams

Η Meryl Streep ενισχύει την ιστορία των γυναικών με δωρεά πολλών εκατομμυρίων

Ο Ryan Gosling, το Project Hail Mary και το στοίχημα των 200 εκατομμυρίων

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

ΑΙΧΜΕΣ: Έρχεται η νέα συμμαχία στις streaming υπηρεσίες

Προχωρημένες συζητήσεις Βαρδινογιάννη- Μαρινάκη- Κυριακού για κοινή πλατφόρμα streaming

Νέφος σκανδάλων «πνίγει» την κυβέρνηση

«Βαλλιστικός πύραυλος» Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Οριστικό δικαστικό «όχι» στα εκτός κανόνων παιχνιδάκια της ΑΑΔΕ

