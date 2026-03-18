Η Amy Madigan γράφει ιστορία στα 75 της με το πρώτο της Oscar

Η Amy Madigan μιλά για τη συγκίνηση της νίκης της στην ταινία «Weapons» 40 χρόνια μετά την πρώτη της υποψηφιότητα

Η Amy Madigan απέδειξε ότι η επιτυχία δεν έχει ηλικία, κατακτώντας το πρώτο της Όσκαρ σε ηλικία 75 ετών και γράφοντας μία από τις πιο συγκινητικές ιστορίες της φετινής απονομής των 98ων Βραβείων.

Η Amy Madigan τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Gladys στην ταινία «Weapons», επιστρέφοντας θριαμβευτικά στην ίδια κατηγορία 40 χρόνια μετά την πρώτη της υποψηφιότητα για την ταινία «Twice in a Lifetime».

Μιλώντας μετά την τελετή, η Amy Madigan δεν έκρυψε την έκπληξή της για την απήχηση της ερμηνείας της, σημειώνοντας ότι «ήμουν πραγματικά έκπληκτη από την αγάπη που έλαβε η Gladys. Ο κόσμος φαίνεται να εκτιμά τη δουλειά μου και αυτό είναι το πιο σημαντικό». Όπως πρόσθεσε, «ήταν ένας υπέροχος ρόλος, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα οδηγήσει σε κάτι τέτοιο».

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που οι stars μετά τα Oscars καταλήγουν σε μπεργκεράδικο

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη έναρξη της βραδιάς από τον Conan O’Brien, ο οποίος εμφανίστηκε ενσαρκώνοντας τον χαρακτήρα της. «Ήταν πολύ καλός. Ο κόσμος γοητεύεται από την εκκεντρικότητα της Gladys και τέτοιοι ρόλοι δεν προσφέρονται συχνά», δήλωσε, προσθέτοντας με χιούμορ ότι «κάτι παρόμοιο κάνω και στην προσωπική μου ζωή, προς μεγάλη απογοήτευση της οικογένειας και των σκύλων μου».

Σε μια σύντομη συνάντησή τους στα παρασκήνια, η Amy Madigan αποκάλυψε ότι είπε στον Conan O’Brien πως έκανε «πολύ καλή δουλειά», με τον παρουσιαστή να της απαντά «ναι, αλλά εσύ ήσουν πολύ καλύτερη».

Η διαδρομή της Amy Madigan προς τη νίκη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το χρονικό βάθος της καριέρας της. Όπως σημείωσε η ίδια, «πέρασαν 40 χρόνια από τότε που δεν κέρδισα το Oscar την πρώτη φορά, αλλά εργάζομαι επαγγελματικά από τα 19 μου. Τώρα είμαι 75».

Κατά την ευχαριστήρια ομιλία της, η Amy Madigan αντιμετώπισε με χιούμορ τη σύγκριση ανάμεσα στις δύο στιγμές της καριέρας της, λέγοντας ότι «όλοι με ρωτούν τι διαφέρει αυτή τη φορά. Η διαφορά είναι ότι τώρα κρατάω αυτό το μικρό χρυσό αγαλματίδιο».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην οικογένειά της, ευχαριστώντας την κόρη της Lily Harris και τον σύζυγό της Ed Harris, τονίζοντας ότι «τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε σημασία αν δεν ήταν δίπλα μου».

Η νίκη της Amy Madigan αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα επιμονής και αφοσίωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η αναγνώριση μπορεί να έρθει σε κάθε στάδιο μιας μακράς και συνεπούς πορείας στον κινηματογράφο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Όσκαρ 2026: Οι κορυφαίες στιγμές και τα πιο αμήχανα περιστατικά της βραδιάς

