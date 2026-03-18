Οι Radiohead σχεδιάζουν παγκόσμια περιοδεία με 20 συναυλίες κάθε χρόνο

Οι Radiohead ετοιμάζουν ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία τους, σχεδιάζοντας ένα διαφορετικό μοντέλο περιοδειών που στοχεύει στη μακροπρόθεσμη παρουσία τους στη σκηνή χωρίς την εξάντληση των προηγούμενων χρόνων.

Ο Ed O’Brien αποκάλυψε ότι το συγκρότημα προγραμματίζει να πραγματοποιεί 20 συναυλίες κάθε χρόνο, σε διαφορετική ήπειρο, με στόχο να διατηρείται η ένταση και η ποιότητα των εμφανίσεων σε υψηλό επίπεδο. Όπως δήλωσε, «σίγουρα θα συμβεί. Αυτό που θα κάνουμε είναι κάθε χρόνο να εμφανιζόμαστε σε διαφορετική ήπειρο και να δίνουμε 20 συναυλίες. Ούτε περισσότερες ούτε λιγότερες».

Διάβασε επίσης: Καλπάζουν οι τιμές των εισιτήριων – Dua Lipa, Coldplay κι άλλοι καλλιτέχνες ζητούν να μπει πλαφόν

Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2027 και να καλύψει σταδιακά τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Οι 20 συναυλίες που πραγματοποίησαν οι Radiohead στην Ευρώπη το προηγούμενο έτος φαίνεται να αποτέλεσαν το πρώτο βήμα αυτής της νέας στρατηγικής.

Ο Ed O’Brien αναφέρθηκε με έντονα συναισθήματα στην πρόσφατη περιοδεία, τονίζοντας ότι «ήταν μια πολύ συγκινητική και βαθιά εμπειρία. Κοιταζόμασταν πάνω στη σκηνή και λέγαμε ότι αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο».

Η επιλογή για περιορισμένο αριθμό συναυλιών δεν είναι τυχαία, καθώς τα μέλη του συγκροτήματος βρίσκονται πλέον στα μέσα ή τα τέλη της δεκαετίας των 50 τους και επιδιώκουν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στις ζωντανές εμφανίσεις. Όπως σημείωσε ο Ed O’Brien, «θέλουμε να δίνουμε τα πάντα κάθε βράδυ. Δεν θέλουμε ποτέ να νιώθουμε ότι απλώς επαναλαμβάνουμε τα ίδια ή ότι εξαντλούμαστε. Πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε σωστά και, όπως είναι φυσικό, δεν είμαστε πια νέοι».

Η εμπειρία των συνεχόμενων περιοδειών στο παρελθόν άφησε έντονο αποτύπωμα στο συγκρότημα. Οι Radiohead είχαν γνωρίσει έντονη πίεση ήδη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους, ενώ η δημιουργία του άλμπουμ «A Moon Shaped Pool» αποτέλεσε για τον Ed O’Brien μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Όπως αποκάλυψε, «είχα φτάσει σε σημείο να νιώθω ότι τελείωσα με τους Radiohead. Δεν το απολάμβανα πια και ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Είχαμε εξαντλήσει την έμπνευσή μας».

Παρά τις δυσκολίες εκείνης της περιόδου, το συγκρότημα επέστρεψε μετά από χρόνια αποχής με ανανεωμένη διάθεση. Τα μέλη ασχολήθηκαν με προσωπικά πρότζεκτ, μεταξύ των οποίων η δραστηριότητα των Thom Yorke και Jonny Greenwood με το συγκρότημα The Smile, πριν επανενωθούν το 2024 για πρόβες.

Η επιστροφή αυτή συνοδεύτηκε από μια ανανεωμένη χημεία, όπως τόνισε ο Ed O’Brien, λέγοντας ότι «αναρωτηθήκαμε αν θα είμαστε το ίδιο καλοί, αλλά η χημεία υπήρχε από την αρχή. Πάντα γνωρίζαμε ότι αν διατηρήσουμε τη σχέση μας σωστή, όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν».

Με το νέο αυτό μοντέλο, οι Radiohead επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της περιοδείας, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα και την καλλιτεχνική ποιότητα, σε μια εποχή όπου όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες επιλέγουν πιο στοχευμένες εμφανίσεις αντί για εξαντλητικά προγράμματα.

Διάβασε επίσης: Οι Radiohead κατέρριψαν το ρεκόρ των Metallica και γράφουν ιστορία

