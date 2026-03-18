Ο Ryan Gosling, το Project Hail Mary και το στοίχημα των 200 εκατομμυρίων

Η Amazon MGM επενδύει σε ένα φιλόδοξο sci fi blockbuster με τον Ryan Gosling ελπίζοντας σε εμπορική δικαίωση

Η Amazon MGM εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση της κινηματογραφικής της στρατηγικής, ποντάροντας σε ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα πρότζεκτ της, το «Project Hail Mary», με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling.

Στην ταινία, ο Ryan Gosling ενσαρκώνει έναν επιστήμονα που καλείται να σώσει την ανθρωπότητα από την εξαφάνιση, σε μια αφήγηση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Andy Weir. Ωστόσο, πέρα από την πλοκή, το πραγματικό διακύβευμα αφορά την ίδια την Amazon MGM, η οποία επένδυσε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή και αναζητά μια μεγάλη εμπορική επιτυχία που θα επιβεβαιώσει τη στρατηγική της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 19 Μαρτίου, με εκτιμήσεις για εισπράξεις που κυμαίνονται μεταξύ 63 και 65 εκατομμυρίων δολαρίων στο άνοιγμα στη Βόρεια Αμερική. Αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, θα πρόκειται για το ισχυρότερο ντεμπούτο στην ιστορία της Amazon MGM, ξεπερνώντας το «Creed III» που είχε ανοίξει με 58 εκατομμύρια.

Οι πρώτες αντιδράσεις ενισχύουν την αισιοδοξία, καθώς η ταινία συγκεντρώνει ποσοστό 95% στις κριτικές, δημιουργώντας προσδοκίες για θετική πορεία μέσω της προφορικής διάδοσης.

Η συγκεκριμένη κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Amazon επιχειρεί να εδραιωθεί ως βασικός παίκτης στη βιομηχανία του κινηματογράφου, σχεδόν 4 χρόνια μετά την εξαγορά της MGM έναντι 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το στούντιο σχεδιάζει να παρουσιάσει 13 ταινίες μέσα σε 12 μήνες, επιχειρώντας να αποκτήσει σταθερή παρουσία στις αίθουσες.

Ωστόσο, η μέχρι τώρα πορεία δεν έχει υπάρξει συνεπής. Ταινίες όπως το «After the Hunt» του Luca Guadagnino συγκέντρωσαν μόλις 9 εκατομμύρια δολάρια απέναντι σε προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων, ενώ το «Melania» έφτασε τα 16 εκατομμύρια με κόστος 40 εκατομμυρίων. Αντίστοιχα, το «Crime 101» σημείωσε 65 εκατομμύρια εισπράξεις με προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων.

Υπήρξαν ωστόσο και επιτυχίες, με το «Creed III» να φτάνει τα 276 εκατομμύρια και το «The Beekeeper» με τον Jason Statham να συγκεντρώνει 162 εκατομμύρια με σαφώς χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Η οικονομική εξίσωση παραμένει απαιτητική, καθώς μια ταινία με προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων δολαρίων χρειάζεται περίπου 500 εκατομμύρια παγκοσμίως για να καλύψει τα έξοδά της, δεδομένου ότι τα κινηματογραφικά έσοδα μοιράζονται με τις αίθουσες.

Το «Project Hail Mary» καλείται πλέον να λειτουργήσει ως σημείο καμπής για την Amazon MGM, αποδεικνύοντας αν η επένδυση σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές μπορεί να μεταφραστεί σε εμπορική επιτυχία και στρατηγική δικαίωση.

