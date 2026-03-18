Η Zendaya απαντά στις φήμες για γάμο με τον Tom Holland

Η Zendaya ξεκαθαρίζει ότι οι φωτογραφίες είναι ψεύτικες αλλά αποφεύγει να επιβεβαιώσει τι πραγματικά συμβαίνει με τον Tom Holland

Η Zendaya επιχειρεί να βάλει τέλος στη φημολογία γύρω από έναν υποτιθέμενο μυστικό γάμο με τον Tom Holland, χωρίς ωστόσο να δίνει μια απολύτως ξεκάθαρη απάντηση για την προσωπική της ζωή. Η Zendaya βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» με αφορμή τη νέα της ταινία «The Drama», όπου ο Jimmy Kimmel έθεσε ευθέως το ζήτημα των δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για γάμο με τον Tom Holland.

Αντιδρώντας με χιούμορ, η Zendaya σχολίασε ότι «αλήθεια δεν τα έχω δει αυτά», πριν ο Jimmy Kimmel αναφερθεί στις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρονται να απεικονίζουν το ζευγάρι σε σκηνές γάμου.

Η Zendaya ξεκαθάρισε ότι οι φωτογραφίες αυτές είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι αρκετοί άνθρωποι παραπλανήθηκαν, ακόμη και πρόσωπα από το κοντινό της περιβάλλον, τα οποία θεώρησαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στην υποτιθέμενη τελετή. Όπως ανέφερε, φρόντισε να τους ενημερώσει ότι πρόκειται για ψευδές υλικό.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε και ένα σατιρικό απόσπασμα εμπνευσμένο από την ταινία «The Drama», στο οποίο η Zendaya εμφανίζεται με νυφικό δίπλα σε έναν χαρακτήρα με το πρόσωπο του Tom Holland, ενισχύοντας το χιουμοριστικό κλίμα γύρω από τις φήμες.

Ωστόσο, παρά τη διάθεση αυτοσαρκασμού, η Zendaya δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα αν έχει πράγματι παντρευτεί τον Tom Holland, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και διατηρώντας την αβεβαιότητα.

Η φημολογία είχε ενισχυθεί νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν ο Law Roach, στενός συνεργάτης της Zendaya, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο γάμος είχε ήδη πραγματοποιηθεί, σχόλιο που πυροδότησε ακόμη περισσότερες εικασίες.

Παρά τις διαψεύσεις για τις φωτογραφίες, το ζήτημα της σχέσης της Zendaya με τον Tom Holland εξακολουθεί να απασχολεί το κοινό, με την ίδια να επιλέγει να διαχειρίζεται τη δημοσιότητα με διακριτικότητα και χιούμορ.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

