Celeb News 19.03.2026

Jon Stewart: «Η όπερα και το μπαλέτο νίκησαν τον Timothée Chalamet»

Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Jon Stewart σχολίασε με σατιρική διάθεση την ήττα του Timothée Chalamet στα 98α Βραβεία Oscar, συνδέοντας το αποτέλεσμα με τη συζήτηση που είχε προηγηθεί γύρω από τις δηλώσεις του ηθοποιού για την όπερα και το μπαλέτο.

Ο παρουσιαστής του «The Daily Show» αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, μετά τη νίκη του Michael B Jordan στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Sinners», αφήνοντας αιχμές για την πρόσφατη αντιπαράθεση που είχε προκαλέσει ο Timothée Chalamet.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Jon Stewart δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «όπως γνωρίζετε, ένας μεγάλος πόλεμος μαίνεται τις τελευταίες 2 εβδομάδες, αλλά από χθες είναι ξεκάθαρο ότι η όπερα και το μπαλέτο νίκησαν τον Timothée Chalamet, χωρίς καμία αμφιβολία, με καθαρό νοκ άουτ», χρησιμοποιώντας χιουμοριστικό τόνο για να σχολιάσει την εξέλιξη.

Η αναφορά του Jon Stewart σχετίζεται με τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Timothée Chalamet σε εκδήλωση στο Austin του Texas, όπου συμμετείχε μαζί με τον Matthew McConaughey. Ο Timothée Chalamet είχε αναφέρει ότι «δεν θέλω να εργάζομαι σε χώρους όπως το μπαλέτο ή η όπερα, πράγματα που προσπαθούν να διατηρηθούν ζωντανά ενώ κανείς δεν ενδιαφέρεται πια», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Αντιλαμβανόμενος τη βαρύτητα των λόγων του, ο Timothée Chalamet είχε προσθέσει ότι «όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας, μόλις επιτέθηκα χωρίς λόγο», ωστόσο οι δηλώσεις του είχαν ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις από καλλιτέχνες και οργανισμούς του χώρου.

Μεταξύ εκείνων που αντέδρασαν ήταν και η Misty Copeland, η οποία τόνισε ότι «δεν θα ήταν ηθοποιός και δεν θα είχε τις ευκαιρίες που έχει σήμερα αν δεν υπήρχαν η όπερα και το μπαλέτο», υπογραμμίζοντας τη σημασία των συγκεκριμένων τεχνών στη διαμόρφωση των ερμηνευτών.

Η Misty Copeland συμμετείχε και στην τελετή των Oscar, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή χορευτική εμφάνιση στο πλαίσιο της ερμηνείας του τραγουδιού «I Lied to You» από την ταινία «Sinners», ενισχύοντας συμβολικά τη θέση των παραστατικών τεχνών στη βραδιά.

Σε ανάρτησή της, η Misty Copeland ανέφερε ότι «είναι τιμή μου που συμμετείχα στην ερμηνεία του ‘I Lied to You’ και που μοιράστηκα τη σκηνή με τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες, σε μια στιγμή που ανέδειξε τη βαθιά σύνδεση της μουσικής με την κίνηση».

Η παρέμβαση του Jon Stewart ήρθε να κλείσει, έστω και με σατιρικό τρόπο, μια συζήτηση που κυριάρχησε τις ημέρες πριν από τα Oscar, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της όπερας και του μπαλέτου απέναντι στις σύγχρονες καλλιτεχνικές αντιλήψεις.

