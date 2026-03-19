Beauty 19.03.2026

Από το serum στο αντηλιακό: Αυτή είναι η σωστή σειρά της skincare ρουτίνας

Η σωστή σειρά εφαρμογής serum, ενυδατικής και αντηλιακού κάνει τη διαφορά στην εμφάνιση και την προστασία της επιδερμίδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Το αντηλιακό δεν είναι απλώς ένα προϊόν που βάζεις πριν βγεις στον ήλιο, είναι το τελευταίο βήμα που καθορίζει την αποτελεσματικότητα ολόκληρης της πρωινής σου ρουτίνας περιποίησης. Η σειρά με την οποία εφαρμόζονται τα προϊόντα skincare παίζει καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση των ενεργών συστατικών, την ενυδάτωση και την προστασία της επιδερμίδας από τις καθημερινές επιθέσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας και των περιβαλλοντικών παραγόντων.

Η βασική αρχή είναι απλή! Ξεκινάς με τα πιο ελαφριά προϊόντα και προχωράς προς τα πιο «βαριά». Τα serum πρώτα, που περιέχουν υψηλή συγκέντρωση δραστικών συστατικών, διεισδύουν βαθύτερα στο δέρμα, ενισχύοντας τη λάμψη και την ενυδάτωση. Ακολουθεί η ενυδατική κρέμα, που «κλειδώνει» την υγρασία και ενισχύει τον προστατευτικό φραγμό της επιδερμίδας, και τέλος το αντηλιακό, που δρα σαν τελική ασπίδα προστασίας. Αφήνοντας λίγα λεπτά ανάμεσα στα βήματα, κάθε προϊόν απορροφάται σωστά, ενώ η επιδερμίδα παραμένει πλήρως προστατευμένη και υγιής.

Η σημασία αυτής της σειράς φαίνεται και στα αποτελέσματα. H επιδερμίδα δείχνει πιο ομοιόμορφη, λαμπερή και σφριγηλή. Τα serum δουλεύουν απρόσκοπτα, η ενυδατική κρέμα ενισχύει την υγρασία και η προστασία από τον ήλιο γίνεται πραγματικά αποτελεσματική.

Η καθημερινή εφαρμογή του αντηλιακού στο τέλος της ρουτίνας δεν είναι απλώς μια συνήθεια, είναι επένδυση για την υγεία της επιδερμίδας σου. Όταν τα προϊόντα συνεργάζονται αρμονικά, κάθε βήμα ενισχύει το επόμενο, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη φροντίδα που κάνει τη διαφορά στην όψη και την προστασία του δέρματος. Το δέρμα φαίνεται πιο λαμπερό, πιο νεανικό και πλήρως θωρακισμένο, ενώ η skincare ρουτίνα γίνεται πιο αποτελεσματική και απολαυστική.

